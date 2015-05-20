东欧政经：乌克兰新法规定政府有权暂停偿债，向债权人亮明强硬态度

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
**美国支持**
乌克兰的立场得到美国财长杰克卢言论的支持。杰克卢称，乌克兰的债权人可能需要做出牺牲。
政府要求议会就此法案投票后，乌克兰的美元计价债券全线下挫，最高跌0.015美元，收益率触及四周高位。
政府表示，以及正在重组的国有银行Ukreximbank、Oschadbank和乌克兰铁路的债务，将不在新法律涵盖范围内。
俄罗斯持有30亿美元、12月到期的欧元债券。俄罗斯已经拒绝参与重组谈判，并表示若乌克兰未能按时履行偿债义务，其将诉诸于仲裁法庭。
“重组磋商涉及的许多债务受到国际法而非国内法律的管制，因此(乌克兰)政府所能做的有限。这是一个司法管辖权的问题，”德意志银行首席新兴市场分析师Robert Burgess表示。(完) (编译 白云/李婷仪/王兴亚；审校 龚芳/郑茵/杜明霞)
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