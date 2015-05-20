东欧政经：乌克兰新法规定政府有权暂停偿债，向债权人亮明强硬态度

**美国支持**

乌克兰的立场得到美国财长杰克卢言论的支持。杰克卢称，乌克兰的债权人可能需要做出牺牲。

政府要求议会就此法案投票后，乌克兰的美元计价债券全线下挫，最高跌0.015美元，收益率触及四周高位。

政府表示，以及正在重组的国有银行Ukreximbank、Oschadbank和乌克兰铁路的债务，将不在新法律涵盖范围内。

俄罗斯持有30亿美元、12月到期的欧元债券。俄罗斯已经拒绝参与重组谈判，并表示若乌克兰未能按时履行偿债义务，其将诉诸于仲裁法庭。

“重组磋商涉及的许多债务受到国际法而非国内法律的管制，因此(乌克兰)政府所能做的有限。这是一个司法管辖权的问题，”德意志银行首席新兴市场分析师Robert Burgess表示。(完) (编译 白云/李婷仪/王兴亚；审校 龚芳/郑茵/杜明霞)