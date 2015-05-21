专栏节选：首季季报透露的讯息--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月21日出版的当期「老谢开讲」专栏)

五月十五日，一千六百家上市柜公司全数缴出首季的财报，全体上市柜公司税后净利高达四六八三亿元，较去年同期大幅成长一九．九％，也较去年第四季成长○．九％。理论上，这是获利十分丰硕的季度，有了好业绩，股价应显着上扬才对，不过实际的状况却不是如此。

台股在四月二十八日昙花一现攻上一○○一四．二八点，这是暌违了十五年的万点行情，但是这只是像阳光出来露个脸，台股很快又折回九五五○．七六点。这和去年上半年台股一口气攻坚到七月的九五九三．六八点，走势很不一样，原因在基本面出了很大问题。

**金融股业绩亮眼，外资大举加码**

台股首季的四六八三．二七亿元的税后净利，较去年同期成长近两成，但这包含了十四家金控公司自结获利的一○七四亿元。金融股首季净利比去年同期成长二三．九五％，比去年第四季更是大幅成长一七八．五％，其中单是富邦金控首季净利二○○．三三亿元，就扮演了重要角色。

金融股有好业绩加持，外资从四月二十二日起加码金融股，这其中买超元大金控达五十八万七二一三张，开发金二十一万一六三○张，中信金二十五万八二六○张，及国泰金十六万零七四一张，都造成股价明显上涨，金融分类指数也涨到一二六八．九点，创了金融海啸后的最高纪录。

不过，扣除金融股的表现不看，今年整体上市柜公司的财报其实是很不理想的，这其中，新台币升贬对财报影响十分重大。去年第四季财报终结日，新台币大幅贬值到三十二．○一元，今年新台币一路升值，已触及三十．四○八元的新高，当人民币持稳在六．二左右，日圆在一二○附近，韩元稳在一一○○左右，新台币在首季突然大幅升值，当然影响到外销出口产业的获利。

报载新台币独强，寿险业汇损恐破千亿元，其中首季新台币升值约一％，整体寿险公司在损益表上的汇兑损失近八○○亿元，四月新台币走势更强，预计汇损已破千亿元。而出口金额庞大的电子代工业，广达、仁宝、英业达、和硕都出现汇损，仁宝首季汇损五．四四亿元，英业达也有四．八五亿元，都影响首季季报的表现。

新台币升值影响出口产业最大的在工具机产业，最显着的是气动打钉机的钻全，首季营收八．四一七亿元，比去年第四季的七．四亿元显着成长，但钻全去年第四季的税后净利四．○七亿元，EPS(税后纯益)二．六六元，今年首季净利暴减八一．七％，只剩四八六二．九万元，EPS剩下○．三二元。缝纫机厂伸兴从去年第四季的二．一八亿元缩减为一．一五亿元，业绩减退近半。生产自动化车床的亚崴，EPS从一．○四元退缩到○．七三元。生产CNC工具机的泷泽科首季净利减少六六．四％，只剩二八一四万元，未来一季EPS可达一．二五元的泷泽科，首季EPS只剩下○．四元，业绩发布后，股价连续跌停。

一直以来，央行彭总裁的汇率政策以平稳着称，新台币遵循动态稳定原则，在全球汇市波动中，一向相对稳定，但这回亚洲邻近的人民币、日圆、韩元，首季波动都不大，反而是新台币升值显着，这可能与外资汇入有关。不过，外资汇入款多，但五月却在台股布空单，加重台股卖压，这又与央行一贯「不买股就汇出」的政策有很大落差。所以，今年首季季报，第一个效应是新台币突然升值，影响外销出口产业的业绩十分巨大，这也是第二季股市跌势主因之一。

第二个原因是电子业面临红色杀戮，业绩显着下滑。最显着的是手机晶片大厂联发科首季净利七十二．二五亿元，这是二○一三年第三季以来新低，联发科去年并入晨星，净利高达四六三．九八亿元，EPS达三十．○四元，这是获利最亮眼的一年。但是今年清华紫光整合了锐迪科、展讯，加上有了英特尔入股加持，而华为也培养了海思，手机晶片产业出现了新生态，这使得联发科今年获利前景充满了变数。

**触控面板、手机受话器产业险象环生**

中国积极培养红色供应链，未来几年联发科与台积电会承受愈来愈多的压力，但台积电目前仍挺住，未来效应仍待观察。台湾的产业链在苹果供应链已出现险象环生的景象，第一个是触控面板产业，去年胜华不支已下市，而台湾过去创下EPS有四十八．二二元的TPK宸鸿，首季出现十．一二亿元的净损，EPS是负的三．○六元，这个成绩单让大家很傻眼。而连续两年都亏损一个股本的洋华，首季再亏二．三三亿元，股价从五一四元持续跌到十四元左右。而连亏四年的介面，首季又大亏三．九亿元，股价从一四三．五元狠狠跌到十三．六五元，这是当下台湾最悲惨的「惨业」，但是在这场杀戮中，中国的欧菲光电仍有不错的获利。

另一场杀戮出现在手机受话器等电声产品，美律股价从一九五元狠狠跌到六十一元，原来业绩出了很大问题。去年美律股价大涨，单季净利最高达三．九七亿元，首季净利只剩下六五一三．九万元。美律遭逢的两大竞争对手，实力愈来愈强大，第一个是歌尔声学，去年营收一二六．九八亿人民币，税后净利达十六．五七亿人民币，也就是超过新台币八十亿元，今年首季，歌尔声学营收二十四．二一亿人民币，净利也有二．六九亿人民币。另一家瑞声科技去年营收八十八．七九亿人民币，税后净利达二十三．一七亿人民币，业绩表现超好，股价一度写下五十五港元的新高纪录，从瑞声、歌尔的崛起，可以看出美律陨落的无奈。

中国的红色供应链崛起，台湾过去的强项电池模组也出现了新竞争对手，中国的德赛电池去年营收六十三．八九亿人民币，折合新台币约三○○亿元，税后净利二．三四亿人民币，折合新台币约十亿元。德赛营收已追到新普科技的一半，净利约新普的二分之一。但德赛的营收与净利都明显超过顺达科，显然德赛已追到市场老二的地位。

台湾的大立光去年EPS写下一四五元的历史纪录，今年首季净利也达四十四．○七亿元，EPS三十二．八六元，表现仍傲视群雄。台湾的大立光在相机镜头模组领域一枝独秀，排名第二的玉晶光首季仍大亏四．七一亿元。但大立光的竞争对手可能不在台湾，而是在中国。在香港挂牌的舜宇光学，去年营收八十四．二六亿人民币，去年税后净利五．六六亿人民币，和大立光仍有一段很大差距，但挑战大立光的姿势已经摆出来了。今年在香港上市还有一家高伟电子，声称全产业排名第六大，今年三月在香港以五．七五港币上市，目前股价涨到八港币，去年税后净利五三二四万美元，显然潜力不容忽视。目前高伟电子市值也高达六十七亿港币，显见大立光的潜在竞争者不在台湾，而是在中国。

这些手机零组件产业，原本是台湾电子产业强项，现在面临中国产业链崛起的竞争压力。除此之外，过去很少见的利基型次产业也开始出现「此消彼长」的现象，最具代表性的是安全监控。中国由傅利泉创办的大华股份，从制造计算机转入安全监控系统，去年起已带给台厂很大压力。

大华股份去年营收七十三．三亿人民币，税后净利十一．四四亿人民币，首季营收也有十二．○二亿人民币，净利一．○三亿人民币。但是台湾的晶睿股价从二一五元一直杀到七十四．九元，原因是晶睿碰到大华股份这个竞争对手。一三年晶睿的EPS达十．二八元，去年折半只剩下五．○一元，首季EPS只剩一．○六元，税后净利再减四○．三二％；彩富单季EPS也从最高的二．四三元，到首季只剩下○．七八元。

**中国供应链崛起，台湾产业将碎片化**

值得提防的下一个次产业，如条码机的鼎翰、科诚，甚至目前仍保持领先的工业电脑，看起来压力很快就会到，未来大家会看到更多中国供应链崛起，台湾产业碎片化满地输家。像中国的立讯精密崛起，并入主台湾宣德，立讯去年营收达七十二．九五亿人民币，税后净利达七．三八亿人民币，今年股价从二十六．八五大涨到四十七．九人民币，总市值高达三八二亿人民币。台湾的零组件产业纷纷出现碎片般的调整，例如信音从五十一．九跌到十．二元，万旭从九十五．二跌到六．六一元，撼讯从七十七．三跌到七．三一元，禾昌从七十五．五元跌到十一．九元，这些零组件产业逐渐被夹杀，很多台湾的二线组件厂，这两年只能靠处分中国厂房的业外收益，这正是台湾产业的悲歌。

**连结美国产业链，纺织、鞋业大放异彩**

不过，在悲观的杀戮中，台湾也看出另一个强韧的产业诞生，这些年连结中国的产业链正遭到猎杀，但是连结美国的产业链却有不错回报。今年习近平提出「一带一路」到亚投行的新主张，可能遭遇到美国联手日本的抵制，最近欧巴马亲访NIKE，显然是在加重新的TPP(跨太平洋伙伴关系)防线，台湾这些年的纺织、鞋业崛起，算是赢家。

今年鞋业的丰泰光芒四射，原来是NIKE加大释单力道，丰泰前四个月税前净利达十一．二一亿元，EPS达一．九四元，今年丰泰全年EPS有挑战七元的实力，跟着丰泰起来的百和、三芳、利勤等鞋材厂，今年也都交出好成绩。

同样大放异彩的还有纺织业，过去三十年，纺织老早已沦为夕阳产业，但是运动风气兴盛，造就了运动机能成衣风行。儒鸿已连续两年净利超过一个股本，今年首季EPS二．六八元，全年有可能挑战十五元，外资把目标价调升到五○○元以上。另一家聚阳首季EPS达三．三五元，成长一五．九％，前四个月，每股税前盈利已达五．○八元，这种难得一见的好成绩当然有利推高股价。从这个现象看，台湾连结美国成衣、鞋业等次产业，未来在TPP的架构中，可能继续扮演重要角色。

而从成衣、运动鞋的崛起，台湾逐渐出现新的生活产业，这些年台湾旅游风气盛行，台湾的旅游产业像雄狮去年创造了一七六．八九亿元营收，EPS五．四八元的好成绩，今年首季雄狮交出EPS一．九二元的好成绩，国人旅游风气盛行，对旅游业可能是一个佳兆。

同样的在饭店餐饮，也逐渐看出曙光，像亏损累累的六福，已连续三季出现获利，六福首季EPS达○．六七元，亚都饭店首季净利二二七○万元，比去年同期成长一四三．五％，EPS有○．三二元，餐饮的瓦城，首季也有EPS三．三六元的好成绩。

这些年，饭店餐饮业在近千万的观光人潮中逐渐找到商机，像晶华转投资的天祥晶华，去年净利三七七三万元，餐饮的故宫晶华也有二四七二万元净利，饭店的晶英也有一一九六万元净利，达美乐的披萨也赚了一八○三万元，几乎是全面获利状态。另外，过去获利不太突出的两档KTV股，好乐迪首季交出EPS二．四五元的好成绩，钱柜去年下半年EPS二．九七元，但首季EPS高达三．二七元，这可以看出钱柜缩减中国亏损有效，台湾内需消费，加上陆客来台消费效益逐渐显现，这些过去不太受人青睐的生活产业，可能是台湾电子产业链陷入杀戮中的另一处乐土。

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。