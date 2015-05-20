香港个股：中国外运遭股东德国邮政大幅减持股份，涉资高至11.1亿港元

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月20日 - 中国物流企业--中国外运股份有限公司 遭股东德国邮政 大幅减持H股股份，涉资高至11.1亿港元。
据路透周二晚间获得的销售文件显示，德国邮政按每股5.62-5.8港元，出售中外运1.914亿股H股，或占全部股本4.16%的股份；配售价较收市价折让5.1-8%，汇丰 担任配售代理。
德国邮政今早的声明证实，已减持中外运1.914亿股股份，持股量由5.16%降至1%，套现所得资金将用以支持公司2020年发展策略。
德国邮政并称，“是次出售中外运部分股份，不影响德国邮政与外运发展 的合资业务。”外运发展为中外运持股约61.5%的子公司。
德国邮政是中外运于2003年在香港IPO上市时引入的四家战略投资者之一，当时中外运以每股2.19港元招股上市。
中外运周二收报6.11港元，过去一个月累计跌1.5%。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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