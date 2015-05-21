专栏节选：台湾正在「淡出」中国--今周刊「谷月涵看台湾」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自5月21日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏)

据朋友转述，北京担心台湾正在「远离」（drifting away）中国，在他们心中，这或许比台湾宣布独立还严重。台湾若要宣布独立，还可透过美国或其他有影响力的国家，施以外交压力就可以解决；再不济，还有「动武」这招杀手锏。但是，台湾「淡出」中国的风险则模糊多了，并没有一条清楚的红线画在那里，但其后果恐怕与独立没有太大差别。

不仅台湾公开宣布独立的可能性正在消退，其他类似处境的地区或国家也是如此。

自一七○七年英国并吞苏格兰以来，苏独的声音一直没停过；去年，英国国会首度同意举行苏独公投，尽管苏格兰民族党（ＳＮＰ）积极奔走，但最终公投未过。最近的苏格兰国会大选中，ＳＮＰ在五十九席中竟然囊括了五十六席，他们会趁势再次举办公投吗？原本我认为ＳＮＰ会再接再厉推动新一轮公投，但经过深入思考后，我便不这么认为了。

首先，英国执政党不会再准许另一次公投；不然就是将公投时机拖延至有利执政党的时点，或在公投内容动手脚，挟带有利执政党的条件，比方允许住在英格兰的苏格兰人投票等。

再者，苏独人士了解，一旦第二次公投未过，绝不可能有第三次机会，因此他们会考虑再三，不会仓促行事。第三，在五十九席中拿五十六席，对ＳＮＰ而言已是前所未有的胜利，他们可能会满足于胜选的果实，而不愿成为另一次公投的失败者，也不愿面对独立后新兴政党的竞争。

最后，对许多苏格兰人而言，投票支持ＳＮＰ可能已经取代了独立的部分需求；ＳＮＰ也强调，投票给ＳＮＰ不代表投下独立票；信不信由你，政党偶尔也会说实话的。

加拿大主张魁北克独立的党派在赢得大选后，独立运动骤然销声匿迹。独立主义者的政治影响力愈大，对独立的需求就愈低；随着政治运作的成熟，他们开始把注意力放在实质事务上，而少谈形而上的东西。苏独牵动到重大的经济风险，魁北克人也会担心经济的变数。

苏格兰人对独立后的货币必须做出艰难的选择：若继续使用英镑，那还叫独立吗？要推苏格兰镑？还是加入欧元？各个选项都有不同的风险。或许以当前苏格兰半自治体制，已是最佳形式了。

台湾的政治运动日趋成熟，也学会如何面对政治和经济的挑战。太偏向独立，如过去十年，可能导致经济隔绝。一个循序渐进，几乎察觉不出来的淡出中国模式，同时仍加强与中国的经贸关系，是现阶段没有办法中的办法，但似乎也是最好的办法。

注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。