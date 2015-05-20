《香港报摘》--其他报纸重要消息5月20日

* 明报：

--中国新型投行--华兴资本创始人兼首席执行官包凡表示，吸引内地科网企业由美股回归港股，不必同股不同权，应积极推进香港和美国两地联合上市。

* 星岛日报：

--长和 及和黄 的世纪重组方案正式获得高等法院批准，和黄股份将于下周二（26日）收市后终止在主板买卖，6月3日撤销上市地位，由长和分拆的地产业务--长实地产 将于同日挂牌上市。

* 东方日报：

--神州租车 截至今年3月底止首季纯利按年升80.31%至1.76亿元人民币，整体毛利率增8个百分点至49%。

* 文汇报：

--专注于华东地区的豪华车经销商润东汽车 引入绿地集团作控股股东后，可大幅降低公司的融资成本；绿地方面则表示，未来或将集团旗下绿地汽车注入润东。

* 大公报：

--恒安国际 执行总裁兼首席运营官许水深于股东会后表示，行业竞争激烈，仍继续有公司投资增加产能，故难以预料何时能达到供求平衡，公司计划短期内进入东南亚市场，包括菲律宾及印尼等国家。（完）