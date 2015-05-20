《香港报摘》--其他报纸重要消息5月20日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 明报：
--中国新型投行--华兴资本创始人兼首席执行官包凡表示，吸引内地科网企业由美股回归港股，不必同股不同权，应积极推进香港和美国两地联合上市。
* 星岛日报：
--长和 及和黄 的世纪重组方案正式获得高等法院批准，和黄股份将于下周二（26日）收市后终止在主板买卖，6月3日撤销上市地位，由长和分拆的地产业务--长实地产 将于同日挂牌上市。
* 东方日报：
--神州租车 截至今年3月底止首季纯利按年升80.31%至1.76亿元人民币，整体毛利率增8个百分点至49%。
* 文汇报：
--专注于华东地区的豪华车经销商润东汽车 引入绿地集团作控股股东后，可大幅降低公司的融资成本；绿地方面则表示，未来或将集团旗下绿地汽车注入润东。
* 大公报：
--恒安国际 执行总裁兼首席运营官许水深于股东会后表示，行业竞争激烈，仍继续有公司投资增加产能，故难以预料何时能达到供求平衡，公司计划短期内进入东南亚市场，包括菲律宾及印尼等国家。（完）
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。