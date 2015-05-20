路透专访：俄罗斯不会与OPEC协调石油产量政策--俄第二大油企高管

路透索菲亚5月19日 - 俄罗斯第二大油企Lukoil执行长Vagit Alekperov周二表示，俄罗斯不会与石油输出国组织(OPEC)协调石油政策。

OPEC的一些产油国希望守住自己的市场份额。他们曾表示，只有该组织以外的其他产油国减产，他们才会考虑为支撑油价而降低产量。

但Vagit Alekperov接受路透采访时还表示，俄罗斯与OPEC可能将就技术问题和市场预估交换看法。

“无论是前苏联还是俄联邦，都从未成为OPEC成员，俄联邦也没有加入该组织的计划，”Alekperov在访问保加利亚期间表示。

“因此...俄政府不会与OPEC成员国协同行动。”俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)将参加6月3-4日在维也纳召开的OPEC研讨会，之后，OPEC将在6月5日召开政策会议。

俄罗斯是OPEC之外最大的产油国，鉴于去年油价崩跌，其寻求与该组织拉近关系，但不愿通过削减产量或出口量来支撑价格。

Lukoil每日产油量约200万桶，略高于挪威全国产油量。

Alekperov表示，Lukoil今年石油产量可能将增长1%；假如油价在每桶60美元，计划投资约150亿美元。

“我们当前的日产量为220万桶左右。今年我们的产量将保持稳定或增长1%。这将完全取决于伊拉克West Qurna项目的产量，”他说，“但现在，我们正朝产量增长1%的方向迈进。”