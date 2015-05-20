金属期市：期镍触及一个月低位，受库存升至纪录高位拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
上海期交所的期镍 隔夜挫跌5%，触及跌停板，报每吨102,340元人民币(16,489美元)。
国际镍业研究组织(INSG)称，3月全球镍供应过剩规模从上年同期的10,600吨降至100吨，2月过剩规模修正为18,700吨。3月数据为2014年4月以来最低，当时为供应短缺2,300吨。
美元走强，亦令基本金属价格承压。LME期铜 价格距离三周低点每吨6,228美元不远。
全球主要的精炼锡生产国--印尼将推出严格的新规定，禁止出口非法开采的锡矿，以支撑锡价。(完)
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(编译 许娜/白云; 审校 徐文焰/龚芳)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。