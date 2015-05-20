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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 09:08 BJT

金属期市：期镍触及一个月低位，受库存升至纪录高位拖累

上海期交所的期镍 隔夜挫跌5%，触及跌停板，报每吨102,340元人民币(16,489美元)。

国际镍业研究组织(INSG)称，3月全球镍供应过剩规模从上年同期的10,600吨降至100吨，2月过剩规模修正为18,700吨。3月数据为2014年4月以来最低，当时为供应短缺2,300吨。

美元走强，亦令基本金属价格承压。LME期铜 价格距离三周低点每吨6,228美元不远。

全球主要的精炼锡生产国--印尼将推出严格的新规定，禁止出口非法开采的锡矿，以支撑锡价。(完)

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金属期市 LME库存变化

(编译 许娜/白云; 审校 徐文焰/龚芳)

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