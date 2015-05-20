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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 10:31 BJT

全球经济：印度央行总裁拉詹称，通缩风险令主要央行为经济成长赴汤蹈火

路透纽约5月19日 - 印度央行总裁拉詹周二表示，通缩风险正刺激全球主要央行危险地寻求国内经济强劲成长，这样的作法已危及金融市场，并忽视了发展中国家的需求。

拉詹表示，发达国家的央行应该要谨记国际责任。

“我认为，当前国际货币政策没有形成体系，对经济持续成长和金融业来说，都是巨大的风险因素，”拉詹在纽约对分析师和投资者表示。

“我担心，在全球需求疲弱之际，我们可能为了多分杯羮，而从事有风险的竞争，”他并称。“对非传统政策结束时间而言，这也催生出金融业风险。”(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)

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