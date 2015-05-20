全球经济：印度央行总裁拉詹称，通缩风险令主要央行为经济成长赴汤蹈火

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透纽约5月19日 - 印度央行总裁拉詹周二表示，通缩风险正刺激全球主要央行危险地寻求国内经济强劲成长，这样的作法已危及金融市场，并忽视了发展中国家的需求。
拉詹表示，发达国家的央行应该要谨记国际责任。
“我认为，当前国际货币政策没有形成体系，对经济持续成长和金融业来说，都是巨大的风险因素，”拉詹在纽约对分析师和投资者表示。
“我担心，在全球需求疲弱之际，我们可能为了多分杯羮，而从事有风险的竞争，”他并称。“对非传统政策结束时间而言，这也催生出金融业风险。”(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。