全球经济：印度央行总裁拉詹称，通缩风险令主要央行为经济成长赴汤蹈火

路透纽约5月19日 - 印度央行总裁拉詹周二表示，通缩风险正刺激全球主要央行危险地寻求国内经济强劲成长，这样的作法已危及金融市场，并忽视了发展中国家的需求。

拉詹表示，发达国家的央行应该要谨记国际责任。

“我认为，当前国际货币政策没有形成体系，对经济持续成长和金融业来说，都是巨大的风险因素，”拉詹在纽约对分析师和投资者表示。