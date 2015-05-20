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货币新闻 | 2015年 5月 20日 星期三 09:43 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货在大跌后小涨，大豆期货接近七个月低点

据政府报告显示，截至周日，18个主要玉米种植州的种植进度已完成85%，较前一周和五日均线均上升10个点。玉米出苗率为56%，5月中旬时平均为40%。

美国大豆种植已完成45%。

由于致命禽流感病毒爆发导致禽肉消费下降，玉米和豆粕等动物饲料用料需求料将受到冲击。

尽管美国农业部消息称，中国购买了132,000吨将当前销售季交付的美国大豆，但周二大豆价格仍下跌。

政府数据显示作物评级略有提升，令小麦价格承压。小麦上周涨逾6%，主要因市场担心美国大平原南部强降雨可能会影响作物生长。

美国农业部公布，冬麦优良率为45%，较前一周上升1个百分点。此前分析师平均预期，评级将维持不变。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 511.25 1.00 +0.20% -2.01% 491.33 65

CBOT玉米 362.00 0.00 +0.00% -1.63% 369.62 48

CBOT大豆 946.75 0.50 +0.05% -0.81% 967.45 30

CBOT稻米 $9.66 $0.00 +0.05% -1.43% $10.04 51

美国原油 $58.42 $0.43 +0.74% -1.70% $57.48 47

汇率

欧元/美元 $1.113 -$0.002 -0.18% -1.65%

美元/澳元 0.791 -0.001 -0.09% -0.98%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/刘秀红；审校 王丽鑫/许娜)

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