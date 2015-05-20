版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 09:27 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--5月20日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ）    
  
    
      
    --招标品种: 财政部今年第七期七年期国债首次续发
    --招标金额: 300亿元人民币
    --招标时间: 周三(20日)10:35-11:35
    --受访人数: 9位(银行、券商)
    --预测区间: 3.30%-3.45%
    --预测均值: 3.42%(按各家机构预测值平均)
    
    --招标品种：农发行140亿1/3固息债招标，15:00招标结束；农发行100亿5/7固息
债招标，15:30招标结束
    
    
      
    --5/22      汇丰制造业PMI初值                    5月
    --5/28      规模以上工业企业利润               1-4月
    --5/29      中国货物和服务贸易                   4月
    
    
      
    --近期中国深圳证交所创业板持续火爆，也令上证所推出战略新兴板的进程颇受关
注。上海证券交易所副总经理刘世安表示，上证所在注册制改革背景下推出战略新兴板
，对于承接中资概念股回归将发挥重要作用。 
    --离岸市场融资成本低历来是吸引境内企业前来融资的“主要动力”，然离岸和在
岸人民币债券市场的收益率已持续倒挂近半年，离岸债市融资优势“好景”难在，财政
部本周赴港发行的人民币债有望给遇冷的点心债市场增温，料较高的收益率对投资者吸
引较大。 (完)
    
  如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐