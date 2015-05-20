《中国债券市场每日交易备忘》--5月20日

（欲浏览《中国债券市场每日交易备忘》，请点选 ） --招标品种: 财政部今年第七期七年期国债首次续发 --招标金额: 300亿元人民币 --招标时间: 周三(20日)10:35-11:35 --受访人数: 9位(银行、券商) --预测区间: 3.30%-3.45% --预测均值: 3.42%(按各家机构预测值平均) --招标品种：农发行140亿1/3固息债招标，15:00招标结束；农发行100亿5/7固息 债招标，15:30招标结束 --5/22 汇丰制造业PMI初值 5月 --5/28 规模以上工业企业利润 1-4月 --5/29 中国货物和服务贸易 4月 --近期中国深圳证交所创业板持续火爆，也令上证所推出战略新兴板的进程颇受关 注。上海证券交易所副总经理刘世安表示，上证所在注册制改革背景下推出战略新兴板 ，对于承接中资概念股回归将发挥重要作用。 --离岸市场融资成本低历来是吸引境内企业前来融资的“主要动力”，然离岸和在 岸人民币债券市场的收益率已持续倒挂近半年，离岸债市融资优势“好景”难在，财政 部本周赴港发行的人民币债有望给遇冷的点心债市场增温，料较高的收益率对投资者吸 引较大。 (完) 如欲提取相关新闻或报价,请在下列代码上按左鼠键两次