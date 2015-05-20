路透调查：欧元区复苏料可持续，但成长势头将维持疲弱

* 欧元区经济正处于可持续的复苏正轨--分析师

* 2016年第三季之前，每季增幅料将大多数持平

* 在本次调查预估范围内，通胀预估值都未超过欧洲央行目标

* 希腊今年退出欧元区的概率为三分之一

路透5月19日 - 路透调查分析师大多认为，欧元区经济正处于可持续的正轨，不过从现在开始的增长幅度料将维持一段平稳期。

但希腊债务违约风险，以及油价近来的上涨，均令分析师保持审慎，不愿大胆预测复苏将强劲。

调查结果显示，希腊今年退出欧元区的概率为三分之一。

路透本周访问超过60位分析师，结果显示2016年第三季之前，欧元区经济每季扩张幅度预料在0.4-0.5%，预计今年和2016年的年增长率分别为1.4%和1.8%。

同一时期季度环比增幅预估值中最乐观的也仅有0.7%，显示尽管经济前景或已好转，但仍未全然摆脱险境。

不过，30位分析师中有26位称此复苏可以持续，由法国、意大利、西班牙经济好转可见一斑。

“鉴于欧元区稍早先是显现复苏迹象，之后却脱离正轨，因此任何乐观情绪都应保持谨慎，”CEBR分析师Nina Skero说。

通胀表现也可能令人失望。

本次调查中没有分析师预估通胀率会高于2%的欧洲央行目标，分析师平均预估当前季度物价将不会上升。