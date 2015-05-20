路透调查：美国上周原油库存料连续第三周下降

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透5月19日 - 周二公布的路透调查结果显示，美国上周商业原油库存可能连续第三周下降。
受访的九名分析师平均预期，5月15日止当周原油库存减少100万桶。调查是在美国石油协会(API)和美国能源部下属的美国能源资料协会(EIA)公布一周库存报告前进行的。
API周二公布的数据显示，美国截至5月15日当周原油库存减少520万桶，汽油库存减少120万桶。 EIA将于周三1430GMT公布库存报告。
EIA的数据显示，5月8日止当周的原油库存 减少220万桶，尽管炼厂产能利用率从纪录高点回落，且原油进口跃增。
调查显示，上周炼厂产能利用率料上升0.4个百分点，之前一周为91.2%。5月8日止当周的炼厂产能利用率 下降了1.8%。
上周包含取暖油和柴油在内的馏分油库存预计持平于1.28亿桶，汽油库存料增长70万桶。
据汤森路透石油研究和预测(Oil Research and Forecasts)预计，美国海运原油日进口量料增长83.5万桶。
本项路透调查中各项数据的预估均值剔除了最高和最低估值，若最高 值或最低值多于一个，则仅剔除一个。(完) (编译 汪红英；审校 王丽鑫)
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