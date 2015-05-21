更正 - 路透基点：领汇房地产投资信托将贷款规模提高至40亿港元--TRLPC(5月20日)

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(更正：第三段中补上漏掉的参贷行星展银行)
路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士的话报导，领汇房地产投资信托基金将五年期子弹式贷款规模从最初目标30亿港元提高至40亿港元(5.16亿美元)。
领汇房地产基金周一在其官网称，这笔贷款得到近80亿港元的超额认贷。
据消息人士称，有12家牵头行参与该交易。中国银行香港分行、星展银行、恒生银行、汇丰、瑞穗银行和三井住友银行各承贷4.5亿港元，澳新银行和法巴银行分别承贷2.5亿港元，中国建设银行亚洲、工银亚洲、华侨银行、华侨永亨银行各承贷2亿港元。
这笔由领汇自己安排的贷款在5月15日签署协议，等额均分为定期贷款和循环贷款两部分。
领汇房地产基金称，贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码123个基点。
借款人是Link Finance Ltd。Link Holdings Ltd和领汇物业有限公司为担保人。
贷款资金将用于营运资本用途。
领汇房地产投资信托基金是首家在香港上市的房地产投资信托基金(REIT)，而以市值计，是亚洲地区最大型的REIT，亦是全球以零售为主最大的REIT之一。领汇旗下拥有的物业组合包括内部楼面面积约1,100万平方尺零售物业及约78,000个泊车位。 (完) (编译 李爽 审校 白云)
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