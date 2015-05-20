台湾债市：10年券殖利率盘初先涨后跌，资金宽松买盘积极

路透台北5月20日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周三盘初开高走低。交易员表示，虽然昨晚美债殖利率弹升，不过台湾近期游资充斥，资金去化无门，殖利率开盘弹高后即吸引买盘进场，扭转上扬走势。

交易员认为，目前国际债市走势略有分歧，台债因自身具有资金宽松、筹码集中以及今年升息机率偏低等特性，纵然104/5R即将在下周一标售，但因现券筹码相当集中，且空头势力已在前一波轧空行情中几近消弭，殖利率易跌难升。

〞货币市场游资充斥，外资一直进来，有去化压力。〞一公股银行交易主管说。

另一证券商交易员则指出，10年现券104/5已经没有筹码流通在外，对104/5R具有保护力，再加上近期大型公股银行逢高承接态度积极，因此走势较为偏多。

美国公债价格周二在震荡交投中下滑，连跌第二日，因一波公司债供应以及强劲的楼市数据激活了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能今年稍晚升息的预期。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 10年增额公债104/5R ：1.560%-1.585%

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