基金观点：投资者美股投资比重降至2008年1月以来最低--美银美林调查

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
超过一半的受访者现在预计，美联储2006年6月以来的首次升息将在今年第四季或更晚。
同时，净49%的受访者5月超配欧元区股票，比例高于4月的45%。仅有十分之一的基金经理人低配欧元区股票。
“对欧元区股票的持仓仍满满的，”美银美林在报告中称。
整体而言，投资者削减全球股票配比，净47%为超配，为六个月来最低。全球债券配比降至净60%为低配，为九个月来最低，受到4月和5月全球债市挫跌的影响。
虽然股市和债市的估值可能都偏高，但投资者认为今年最大的波动性风险在债市。仅有5%的受访者预计今年债券收益率会下跌。
鉴于原油价格自1月低点已经反弹约50%，只有净13%的受访基金经理认为油价低估，为八个月来最低比例。
投资者5月的现金配比从4月的4.6%下滑至仍“偏高的”4.5%。美银美林称，现金比例超过4.5%，被视为股票的反向“买入”信号，低于3.5%则触发“卖出”信号。(完)
(编译 郑茵/王兴亚；审校 白云)
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