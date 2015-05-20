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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 10:14 BJT

《汇市简讯》美元兑坡元区间盘整，短线投机客削减多仓遏制汇价走高

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    * 美元兑新加坡元受银行间卖盘拖累，整体交投清淡
    * 短线投机客削减多仓，因美元兑日圆涨势在121.00遇阻，而且欧元
走强
    * 美元兑坡元现报1.3345-50，目前为止交投于1.3344-66区间
    * 在美国公布新数据及美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布会议记录
前，美元兑坡元可能在1.3320-70区间盘整
    (完)
      
      
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 (编译 许娜；审校 李爽)

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