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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 10:27 BJT

日本已公布经济指标--2015/5/20

经济指标                         时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第一季        +0.6%  p          +0.3%  r         6月7日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      4月        +0.4%             +2.2%           5月28日             --
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      3月        +2.2%             +2.0%           5月28日             --
 工业生产(m/m)                         3月        -0.8%  r          -3.1%  r        5月28日             --
 失业率                                3月         3.4%  @           3.5%  @        5月28日             --
 贸易收支(亿日圆)                      3月    顺差2,293         逆差4,246           5月24日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 3月       -10.6%             -2.9%           5月28日             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选           
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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