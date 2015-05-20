港报社评：《中国制造2025》许胜不许败--经济日报5月20日

中央昨印发《中国制造2025》文件，即成为股市热炒焦点，惟对中国来说「中国制造2025」是生死攸关、能否跨越中等收入陷阱的战略，关键是攻克技术与人才两大弱点。

股市蜂拥炒作 经济生死关键

中港股市热炒概念不断，「一带一路」与「互联网+」等方兴未艾，现又因实现制造强国的「3步走」第一步即「中国制造2025」，市场又蜂拥寻找可能受惠于其9项战略任务和10领域行业的上市公司。市场爆发「中国制造2025」的淘金热，不难理解，但对中央来说，此战略意义深远，决定中国能否建造新的经济引擎，跨越中等收入陷阱。

中国经济增速已由过去35年平均9.8%，下降至今年第一季的7%，底因是结构性的，既因人口老化与劳动人口减少，令工资上升，亦因环境已严重污染等，令过去成功的经济模式无法持续，廉价劳工、廉价土地、廉价出口已不再，中国经济若不能建新引擎便将失速，坠入中等收入陷阱的泥淖，不单不利经济稳定，恐亦威胁一直由分享经济红利以维持的社会与政治稳定。

「中国制造2025」正是将中国制造业转型升级、建立高增值、高增长引擎的关键战略，故对中央而言，可说是只许成功，不许失败。既只许成功，那中国成功的机会高不高呢？内地实行高度集权体制，能集中力量办大事，要做出个别突破不难，但要令整体制造业转型升级，却最少要面对本身两大短处，即技术与人才。

内地虽不时有世界瞩目的科技成就，如国产「天河二号」已连续3年蝉联全球运算速度第一的超级电脑，美国总统奥巴马亦曾在国情咨文中以此警示国民，美国正备受挑战；惟此虽是中国在超级电脑上的成就，但当中最关键的中央处理器却有高近9成是由美国制造的。

以整体科技水平而言，中国与美、欧、日等仍有相当距离，而且目前中国的科研支出占经济（GDP）的比例还不足2%，低于经合组织（OECD）的2.4%，遑论美国的2.8%，况且欧美大国积极投资科研已数十年甚至上百年，中国还有长距离要急追。

科技远逊 务须急起直追

要追赶科研水平，人才无疑极为关键，但内地过去15年来大学生虽增加7倍，今年高校毕业生更近750万人，当中不乏人才，惟平均水平仍然不高，能比得上国际最顶尖的更为有限。内地如何教育质量并重，是科研与经济再上新台阶所必须面对的难题。「中国制造2025」目光长远、蓝图宏大，惟如何落实才是真正考验，制定《中国制造2025》文件只是踏出开始的一小步。

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