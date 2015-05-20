港报社评：和平理性永不过时，政争须向暴力说不--信报5月20日

关乎七百万人共同命运的政改争议，来到历史性转捩点的这一刻，心胸再宽敞的有识之士相信也无法乐观起来，因为他们见到眼前明摆着两个难以折中的可能性，而无论哪个可能性成为事实，香港亦会变得永无宁日。可以说，这是一个没有赢家的双输局面，因为谋求双赢或者输少当赢的时机已过，剩下来的就是立法会七十票决定未来。

第一个可能性是政改方案一如预料被否决，第二个可能性是政改方案不知何故竟然通过了，没有第三个可能性，什么撤回人大框架，什么押后表决时间，统统被相关人等一口拒绝了。缺乏对话，惟有对决。

先谈谈充满戏剧性的政改通过，当中也许存在着中央政府在最后一刻稍作让步，例如放宽一千二百人提名委员会的组成基础，将公司票改为个人票，甚至引入白票「守尾门」机制，从而促使部分温和派泛民议员转軚。这情况，大概符合民主党成员黄成智的构思，他发起联署运动呼吁泛民议员「有条件袋住先」。

假设这个可能性成为事实，接下来将会出现什么情况？显而易见，激进泛民不会认为这些小修小改会带来他们心目中的真普选，尤其是年轻一辈的新生代，他们不但更加痛恨建制派，而且会将矛头指向泛民温和派，转軚投下赞成票的议员势必沦为狙击对象，罪名不是「卖港」就是「投共」。部分学生领袖已经事先张扬，如果政改通过，不排除冲击立法会大楼，破坏政府建筑物，也不排除演变成第二次占领行动。简言之，违反非暴力原则的横冲直撞届时有机会被合理化，最坏的后果是人命伤亡。

新生代一直坚持，否决政改方案是唯一的选项，一来是因为理想，二来亦关乎尊严，三来是对于共产党绝望。在这些不惜冲击立法会大楼的年轻人眼中，上一辈的传统民主派亦是「和理非非」的硬胶派，他们另辟蹊径奉行本土主义，「建设民主中国」沦为可笑的「大中华左胶论」。万一冲击带来伤亡，恐怕在原有意见分歧的社会撕裂之上，进一步造成价值观迥异的两代决裂。

至于政改方案最终被否决，起哄包围立法会的示威者尽管和平散去，但不代表潜在危机烟消云散，一方面是由于政改否决意味着灾难性的原地踏步，未来小圈子选特首仍然严重缺乏认受性，泛民无论是激进派还是温和派，依然会伙同本土派继续争取「我要真普选」，另一方面则是建制派将会出现微妙的变化。须知道，建制派也有鸽派和鹰派之别，政改被否决之后，鸽派无法寄望一个由普选产生的特首主持大局，鹰派势必抬头，相信会以更加敌视的态度与泛民抗衡，例如一口咬定对方是鼓吹港独的分离主义者，从而加强「一国」凌驾「两制」。把鸽派排挤掉的建制鹰派悍然冒起，对于争取民主自由究竟是祸是福，不妨套用一句网民潮语：你懂的。

在这个没有赢家的双输局面之中，会否有奇迹出现呢？不期然令人想起日本动画大师宫崎骏的名作《风之谷》，动画末段是御风飞行的女主角眼见祸患将至，大批巨型王虫被挑动了红着眼睛的愤怒情绪，正往其家园风之谷不顾一切冲过去，将会触发毁灭大地一切的生化武器「巨神兵」与之交战，千钧一发之际，女主角身犯险境，以一己之血肉之躯作盾牌，自我牺牲阻止了巨型王虫的冲击。

寄望有人像动画情节那样挺身而出力挽狂澜，而且是舍身成仁，大概太傻太天真，但在这个关键时刻，我们始终一以贯之地认同一个理念，和平理性非暴力永不过时。政改方案的两个可能性之中，两害相权取其轻之余，更加重要的是无论抉择如何，热爱和平的香港人集体向暴力说不，否则双输局面将会输得更惨！

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