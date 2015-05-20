港报社评：不容政改务实意见被灭声--星岛日报5月20日

民主党前立法会议员黄成智，提出一个对人大常委会《八三一决定》有条件「袋住先」的方案，遭受部分党员狙击，甚至可能面对开除出党的威胁，显示在政争白热化下，温和务实政客面对的困境。现阶段需要更多有实力的人士鼓起勇气，表达中间务实市民的心声，让普选特首安排循务实路綫推进。 政制发展之争逼近立法会摊牌阶段，反对人大常委会去年八月三十一日所制定普选特首框架的团体，已经表明到时包围立法会大楼，万一方案通过就会展开冲击行动。如果方案被否决，暴力冲突机会大减，表面上可以起到暂时「息事宁人」的作用，实际上却会对社会运作和秩序带来无穷后患。 政府现时在八三一框架下设计的特首普选方案，中央固然有否决权，但是以泛民成员在提名委员会可以掌控的人数，对参选人能否「出闸」亦有举足轻重的影响；因此，最后成功出綫角逐特首者，较大可能是中央和泛民都能够接受的中间人物，而且还要接受数百万选民的「筛选」，最有可能是中间务实力量的胜利，这样的安排最有利推动社会发展。 两极化内耗碍民主祸民生 如果政改方案被否决，中间力量将损失惨重，得益最大的是建制和泛民阵营中的两极偏激人士。 以泛民偏激人士来说，政改原地踏步，特首继续由一千二百个选举委员选出，香港愈不民主，愈能够向这些人提供炮轰建制和中央的弹药，继续挂着争取民主的名号去进行种种抗争、狙击和不合作行动，拖施政后腿。 对建制阵营中的强硬派来说，泛民偏激势力愈大，他们就愈有藉口要中央收紧对港政策来「维稳」，压低香港的自治高度。这又会为泛民中的激进势力火上加油，形成社会两极化对峙的恶性循环，内耗严重，气氛恶劣，不但为民主化添障碍，经济民生都要付出重大代价。 支持袋住先须更多人挺身 要避免社会在两极斗争中逐步沉沦，中间务实市民需要凝聚力量，让议员听到自己的声音，争取政改方案通过。 现时三所大学合作的滚动式民调，只问市民支持或反对有关方案，当中的缺点，是难以察觉一些理念上不完全接受方案但仍然认为立法会应务实通过方案的民意，即部分抱持「袋住先」态度的民意被灭了声。 包括前香港大学校长徐立之在内的百多位学者和专业人士，组成了「百人一汇」平台，呼吁「袋住先」，成员之一港大医学院外科学系主任卢宠茂，昨日以其擅长的肝移植为比喻，就算没有百分百完美的治疗方案，至少要「有得医，医住先」，将来情况改变再有进步，不能白等终极治疗方案。 针对政改舆论的两极化，中间务实路綫受到忽略甚至压制，社会需要有更多独立人士挺身而出表达想法，向市民提供多元化的立场思考。