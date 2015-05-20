港报社评：中央不会放弃原则，反对派勿入死胡同--文汇报5月20日

全国人大常委会法制工作委员会副主任、香港基本法委员会副主任张荣顺昨日在深圳与香港各界人士会面，进一步解释中央对香港政改的看法。事实上，中央的态度很明确：一是真诚希望普选方案通过；二是不会拿原则做交易，根据基本法和人大决定制定的普选方案没有任何让步空间。任何人都须放弃中央在最后关头会作出让步的幻想。反对派议员不要走入死胡同，而应回到人大「8．31」决定的框架下讨论落实普选。

中央政府在香港推动普选，是为了解决香港的困境。事实上，回归18年来的政治争拗，已经伤害了香港的经济及民生。围绕特首普选问题，反对派政客制造矛盾，分化社会，衍生数不清的争拗，香港发展停滞，陷入内耗深渊。

中国社科院公布两岸四地城市竞争力蓝皮书，香港12年来首次跌出「综合经济竞争力」榜首排名，被深圳超越，排第2位。如果2017年能够实现行政长官普选，政治争拗减少，具有更广泛民意基础和更高认可度的行政长官，将带领管治团队把精力、资源更多用于发展经济、改善民生，同时根据全国人大常委会有关决定处理2020年立法会普选的问题。如果普选方案被否决，香港民主发展的步伐停滞，政治争拗加剧，香港社会发展将受影响。

张荣顺指出，提委会的组成由公司票转为个人票，会改变提委会的性质，并不可行。提委会组成中的公司票和团体票，以及立法会的功能组别，体现均衡参与，这是基本法规定的香港政制发展必须坚持的重要原则。2009年12月10日，高院已裁定有关的公司票安排并未违反基本法规定。全国人大常委会「8．31」决定符合香港基本法，经过深思熟虑而作出，最符合香港利益，最能保障香港700万人，并维持香港繁荣稳定。

特区政府根据基本法和人大决定制定的普选方案，充分体现民主、开放、公平、公正，而提名委员会设计确保没有政治团体或利益集团可以操控。问题是掌握关键少数票的反对派议员不愿意支持。张荣顺直言，很多反对派议员在思想上走入了死胡同，希望那些议员不再进入死胡同，能够支持这个真正的普选方案。

特区政府根据基本法和人大决定制定的普选方案是不可能修改的。反对派应知所趋避，走出反对「8·31」决定的死胡同，以实际行动寻求与中央的政治互信和良性互动，支持通过普选方案。

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