美国金融：金融稳定监管委员会点名ETF和债券基金可能造成潜在风险

针对某些金融产品或活动是否存在系统性风险，FSOC在去年曾经征求过公众意见。资管行业一直在大肆进行政治游说，因担心FSOC可能相信某些基金或业界巨头具有系统重要性。

杰克卢周二表示，本次调查的初步结果将在未来几个月内公布。

该行业的主要监管机构SEC正在研议新的改革举措，包括优化ETF和共同基金的风险控制。

此外，该机构的经济学家在今年稍早宣布，他们正在撰写一本白皮书，研究ETF并探讨它们是否可能加剧波动性。

周二的FSOC报告还突显，随着企业在低利率环境下努力寻求高收益，债券市场内可能存在风险。

报告称，利率若突然上升，“可能威胁到”该市场的“稳定性”。(完)