港报社评：协助重建公务员楼，房协须坚持不亏蚀--明报5月20日

公务员合作社兴建的楼宇（俗称公务员楼），由于失修残旧，多年来寻求当局协助重建，发展局近日提出方案，由房屋协会出面推出先导计划，有条件协助业主重建。公务员楼业主的初步反应一般并不积极，或许会有反建议，无论业主提出什么要求，房协都要坚持「不亏蚀」的前提，因为当年兴建这类楼宇时公务员已获优惠，基于公平原则，现在无理由动用公共资源补贴这些住屋。

重建公务员楼宇，处理得当可双赢

公务员楼有私人发展商收购重建的例子，由于需补地价和不易集齐业权，手续繁复，另加部分楼宇地盘面积细小、重建效益不大等因素，除了坐落优质地段的公务员楼，发展商都鲜有问津。公务员楼建于上世纪50年代至80年代初之间，大多楼龄已经四五十年，不少缺乏维修而残旧破落。另外，公务员楼没有电梯，不少年迈业主行动不便，上落楼梯困难，因此重建公务员楼成为现实需要。

当年，公务员楼是一种「福利」，他们组成合作社，只需三分之一地价就可以兴建楼宇，有些单位面积约千尺，对但求一室蜗居的市民，公务员这项居住福利不知羡煞多少旁人。公务员楼要补地价，业权并不完整，由于它属私人财产，如何处置应是业主责任，现在因为难以重建，他们才向当局寻求协助。严格而言，政府并无协助公务员楼重建的义务，即使基于楼宇安全考虑而介入处理，当局也必须坚持「不亏蚀」底线，否则会出现双重优惠，对其他市民不公平。

在不亏蚀前提下，房协将推出的先导计划，提出重建的公务员楼须符合几个条件，首先是合作社必须已经解散，使业权可安排转让；其次，业主须齐集100%业权，不致出现少数业主有不同意向而费时失事；第三是地盘面积最少1万平方尺，确保有重建效益。

按这个方案，房协最多以市价加一成收购楼宇，业主毋须入息和资产审查，以绿表资格购买房协的二手居屋。房协收购公务员楼之后，须用作兴建居屋，当局估算全港约180个合作社地盘中，只有85个符合要求；若全部重建，由于地积比可兴建更多楼面面积，将多建约4000个540平方尺的居屋单位。由此看来，若推行顺利，将有数以千计公务员楼业主可以换楼，摆脱设施不足与陈旧，以及生活上诸多不便等困境；当局则可获得一些土地，增加4000个居屋单位供应，稍解可使用土地匮乏之困。因此，公务员楼重建在正常合理情况下，可以达至双赢效果，只是会否顺利推展，视乎业主取态。

公务员楼难集齐业权，若无善法可降低门槛

公务员楼业主还需时间消化当局的方案，但有个别业主已提出异议，主要有两点：一是认为须集齐100%业权，乃「不可能的任务」；二是房协二手居屋的选择不多，应放宽至全港居屋都可供选购。暂时未见有人批评房协的收购价低，可是若日后有人要求提高收购价，房协应坚持不亏蚀原则，然后审视其他诉求是否有研议空间。

公务员楼由于时日久远，或有业主已移民甚或身故，要集齐100%业权，确实较困难，另外不能排除个别业主不想搬迁，若强行收购则有强迫卖楼之嫌，届时或会掀起侵夺民产的争议。就此，当局若无善法解决，届时业主集齐85%至90%业权，就启动强制收购机制等安排，也应予考虑。至于换楼安排可选购全港二手居屋，在技术上看不到有什么困难，况且业主若另有居所，卖楼只为套现，因此限定业主只可以购买房协二手居屋单位，过于僵化，实际上也无多大意义。

房协出面协助公务员楼重建，成效如何尚未可知；不过，有关条件与安排即时暴露一个问题，就是不符合重建条件的公务员楼大约有90处。它们获发展商收购重建的机会近乎零，可预见这些楼宇只会日益残旧，变成另类历史遗留下来的问题。随着时日推移，基于安全等迫切考虑，公务员楼的业主和当局应及早思考，妥善处理这个问题。

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