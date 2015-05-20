日本股市：日经指数早盘涨至近一个月高位，GDP数据提振人气

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
虽然多数投资者对整体GDP数据感到振奋，但一些人士也对资本支出情况的疲弱提出警告。
“整体数据不错，但如果仔细看一下，就会发现疲弱环节，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，意指资本支出和库存分项。
展望未来，他认为若企业能从良好获利中得到更大支持，则下一季的企业支出或可改善。
高田股价逆势大跌12%至逾一个月低位，此前美国安全监管机构称，该公司召回有安全隐患气囊的规模将扩大一倍至接近3,400万辆，这是美国历史上规模最大的汽车召回行动。
日经指数 上升0.5%至1,641.62点。JPX-日经400指数 亦上涨0.5%报14,840.36点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。