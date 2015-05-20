日本股市：日经指数早盘涨至近一个月高位，GDP数据提振人气

虽然多数投资者对整体GDP数据感到振奋，但一些人士也对资本支出情况的疲弱提出警告。

“整体数据不错，但如果仔细看一下，就会发现疲弱环节，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘表示，意指资本支出和库存分项。

展望未来，他认为若企业能从良好获利中得到更大支持，则下一季的企业支出或可改善。

高田股价逆势大跌12%至逾一个月低位，此前美国安全监管机构称，该公司召回有安全隐患气囊的规模将扩大一倍至接近3,400万辆，这是美国历史上规模最大的汽车召回行动。