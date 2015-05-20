台湾汇市：台币盘初实质交投区间偏弱，外资汇入及出口商抛汇令其有撑

路透台北5月20日 - 台币兑美元 周三盘初实质交投区间偏弱。汇银人士指出，由于欧洲央行未来两个月可能增加购债力道，打击欧元等非美货币全线走贬，盘初台币也随主要亚币陷入弱势整理；惟外资持续汇入及出口商进场抛汇，皆让台币实质交投在30.500附近略见支撑。

他们表示，随着国际美元持续反弹，盘初央行有意引导台币趋贬，令台币盘中实质交投一度贬破30.540，但出口商抛汇卖需随即进场，且外资仍偏向汇入，此皆有助收敛台币盘初实质交投跌幅。时序逐渐靠近月底，出口商抛汇需求将渐增温。

〞看到出口商来了，外资有时会压低吃货，台币(实质交投)先回测30.500。〞一位大型官股银行交易员说。

欧洲央行执委科尔的讲话起先让市场陷入一片紧张。他周二表示，近期债券收益率上升的速度令人担心，欧洲央行可能在5月和6月“适度”增加购债。

当地时间10:05，台北外汇成交量1.45亿美元，上日同时间为1.22亿美元；美元指数 亚洲盘续强，暂报95.33。韩元兑美元 盘初趋贬，暂报1,095，上日收在1,088.1。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.476-30.549；上日交易区间在30.430-30.484。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点较上日尾盘稍有缩减；一个月美元/台币远汇 暂报30.477/30.402，上日收在30.490。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.450-30.550

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