路透调查：美联储升息时机更加不确定，第一季GDP料萎缩0.7%

路透华盛顿5月19日 - 鉴于有迹象表明，在经过了几乎肯定会出现萎缩的第一季后，美国经济第二季同样回弹乏力，围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时开始升息的不确定性在加大。

周二发表的一份路透调查显示，接受访问的50位经济学家中，有28位表示他们对美联储何时开始收紧货币政策愈发不确定，但预期中值仍显示美联储会在第三季度采取行动，与4月份给出的预期一致。

“今年迄今公布的经济数据一直令人失望，可能会使倚重数据来做决策的美联储在更长时间内保持观望，”美西银行分析师Scott Anderson称。

调查预期美国经济第二季环比年率为成长2.7%，相对第一季微弱的0.2%增幅有相当大的跃升。而第一季经济增幅几乎可以肯定会被下修。

对第二季经济增长的预期范围非常广，从0.9%到4.0%不等。

一些经济学家预期，随着劳动力市场的增强，作为经济成长主要驱动力之一的消费开支会在第二季为经济提供支撑。

美国政府将于5月29日公布第一季国内生产总值(GDP)修正值。据受访分析师平均预期，第一季GDP环比年率为下降0.7%。

除经济成长放缓外，经济学家还预测通胀状况也会给9月能否升息打上问号。美国当前的通胀率还远低于美联储设定的2%的目标。

“目前并无会令美联储担心的通胀压力。经济和通胀数据的平平表现会使美联储继续按兵不动，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff称。