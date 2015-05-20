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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 10:50 BJT

香港热股：神州数码盘初一度跌近5%，因一名非执行董事减持股份

路透香港5月20日 - 中国最大的整合IT服务提供商--神州数码 周三早盘初段一度跌近5%，因一名非执行董事寻求减持股份。

神州数码早盘一度低探13.38港元。香港时间10:45，跌幅收窄至3.27%，报13.62港元；大市恒生指数 则跌0.53%。

据路透周二晚间获得的销售文件显示，神州数码非执行董事阎焱控制的Sparkling Investment，按每股13.09-13.52港元，出售神州数码6,000万股股份，套现最多8.1亿港元。配售价较周二收市价折让4-7%，配售股数相当于神州数码全部股本5.5%。

年报显示，阎焱于去年底持有神州数码约1.19亿股或10.92%的股份。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

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