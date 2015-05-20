香港热股：神州数码盘初一度跌近5%，因一名非执行董事减持股份

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月20日 - 中国最大的整合IT服务提供商--神州数码 周三早盘初段一度跌近5%，因一名非执行董事寻求减持股份。
神州数码早盘一度低探13.38港元。香港时间10:45，跌幅收窄至3.27%，报13.62港元；大市恒生指数 则跌0.53%。
据路透周二晚间获得的销售文件显示，神州数码非执行董事阎焱控制的Sparkling Investment，按每股13.09-13.52港元，出售神州数码6,000万股股份，套现最多8.1亿港元。配售价较周二收市价折让4-7%，配售股数相当于神州数码全部股本5.5%。
年报显示，阎焱于去年底持有神州数码约1.19亿股或10.92%的股份。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。