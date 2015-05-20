美国利率：美联储应等到2016年再升息--芝加哥联储总裁埃文斯

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透慕尼黑5月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应维持利率在近零水准直至明年年初，然后只能逐步升息，因需要将通胀率提高至更加良性的水准。
“政策应足够宽松，以使...通胀率有可能在中期内适度超过我们的2%目标水平，”埃文斯在为全美商业经济协会(NABE)研讨会准备的演说稿中说。
埃文斯今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。他这次演说内容与两天前在斯德哥尔摩的讲话基本相同。(完)
(编译 王兴亚；审校 郑茵)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。