美国利率：美联储应等到2016年再升息--芝加哥联储总裁埃文斯

路透慕尼黑5月20日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应维持利率在近零水准直至明年年初，然后只能逐步升息，因需要将通胀率提高至更加良性的水准。

“政策应足够宽松，以使...通胀率有可能在中期内适度超过我们的2%目标水平，”埃文斯在为全美商业经济协会(NABE)研讨会准备的演说稿中说。

埃文斯今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权。他这次演说内容与两天前在斯德哥尔摩的讲话基本相同。(完)