汽车产业：高田迫于美国压力，将把全美召修数量倍增至3,400万辆

路透华盛顿/底特律5月19日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周二说，日本汽车安全气囊制造商高田 因产品存在致命隐患而在美国进行的召回数量增加一倍至将近3,400万辆，成为美国史上最大规模汽车召回事件。

NHTSA及高田表示，这项召回涉及11家汽车制造商所产汽车的乘客及驾驶座气囊发生器。高田将扩大此前在地区性和全美所宣布的1,660万辆汽车召修，使得全球自2008年以来受影响的车辆增加至逾5,300万辆。

监管当局周二称，全球有六宗与高田气囊瑕疵有关的死亡案件，高田安全气囊可能会因为起爆力量过大而导致碎片在车内四射。

高田会长兼CEO高田重久在声明稿中称：“我们很欣慰能和NHTSA达成这项协议，这代表未来有一个明确的方向。”该公司拒绝说明美国以外市场是否也将受影响。

高田是在美国监管当局施压后才同意扩大召回。先前该公司以车商所说的瑕疵“未获得正式确认”为由而拒绝扩大召回。