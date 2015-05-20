汽车产业：高田迫于美国压力，将把全美召修数量倍增至3,400万辆

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透华盛顿/底特律5月19日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周二说，日本汽车安全气囊制造商高田 因产品存在致命隐患而在美国进行的召回数量增加一倍至将近3,400万辆，成为美国史上最大规模汽车召回事件。
NHTSA及高田表示，这项召回涉及11家汽车制造商所产汽车的乘客及驾驶座气囊发生器。高田将扩大此前在地区性和全美所宣布的1,660万辆汽车召修，使得全球自2008年以来受影响的车辆增加至逾5,300万辆。
监管当局周二称，全球有六宗与高田气囊瑕疵有关的死亡案件，高田安全气囊可能会因为起爆力量过大而导致碎片在车内四射。
高田会长兼CEO高田重久在声明稿中称：“我们很欣慰能和NHTSA达成这项协议，这代表未来有一个明确的方向。”该公司拒绝说明美国以外市场是否也将受影响。
高田是在美国监管当局施压后才同意扩大召回。先前该公司以车商所说的瑕疵“未获得正式确认”为由而拒绝扩大召回。
过去一周以来，丰田汽车 、日产汽车 和本田汽车 已经扩大与高田气囊有关的召回行动。 (完)
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