新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率2.8%，五年期为3%--消息

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透香港5月20日 - 四位消息人士表示，中国财政部周三在香港成功发行6个期限离岸人民币国债，其中三年期国债中标利率2.8%，五年期国债中标为3%。
上述消息人士称，2015年首次离岸人民币国债向机构投资者招标部分，其中三年期债中标利率为2.8%，五年期债利率为3%，基本符合市场预期。
“此次中标利率比二级市场利率高，但3年期比市场预期低，不错，会赚钱。”台湾一位不愿具名的基金经理表示。
市场预估三年期国债中标利率约在2.8-2.9%；五年期在2.95-3.05%；七年在3.25-3.35%；10年在3.3-3.4%；15年在3.6-3.7；30年在4.2%。
此前财政部表示，周三面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行140亿元，下半年面向机构投资者和香港居民发行140亿元。
为了深化离岸人民币市场发展，中国财政部自2009年起于离岸市场发行国债。(完) (记者 赵红梅/陈敏/董永年；; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。