新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率2.8%，五年期为3%--消息

路透香港5月20日 - 四位消息人士表示，中国财政部周三在香港成功发行6个期限离岸人民币国债，其中三年期国债中标利率2.8%，五年期国债中标为3%。

上述消息人士称，2015年首次离岸人民币国债向机构投资者招标部分，其中三年期债中标利率为2.8%，五年期债利率为3%，基本符合市场预期。

“此次中标利率比二级市场利率高，但3年期比市场预期低，不错，会赚钱。”台湾一位不愿具名的基金经理表示。

市场预估三年期国债中标利率约在2.8-2.9%；五年期在2.95-3.05%；七年在3.25-3.35%；10年在3.3-3.4%；15年在3.6-3.7；30年在4.2%。

此前财政部表示，周三面向机构投资者、国外中央银行、地区货币管理当局发行140亿元，下半年面向机构投资者和香港居民发行140亿元。