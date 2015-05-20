澳新汇市：澳新货币徘徊在一周低点附近，受美联储升息预期影响

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
不过两货币兑欧元收复部分跌幅。此前欧洲央行执委科尔称，可能临时扩大资产购买。欧元兑澳元 跌至1.4057，周一曾触及1.4276高位。
欧元兑新西兰元 则降至1.5120，本周稍早曾攀升至1.5404。
新西兰元兑美元 微幅升至0.7365，但仍距离上周所及两个月低位0.7318不远。
在新西兰央行发布的调查显示，通胀预期略有提升。市场认为该调查将降低新西兰近期降息的概率。随后新西兰元隔夜飙升至0.7444。
市场消化的下个月降息预期概率从新西兰央行调查公布前的48%降至42%，但是对未来12个月降息46个基点的预期仍未改变。
不过，强劲的美国住房数据，以及最新乳品拍卖显示乳品价格继续疲弱，让新西兰元再度显得脆弱。
支撑位在0.7320，阻力位为0.7440附近的隔夜高位。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 艾茂林/张涛)
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