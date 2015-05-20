更新版 1-中国债市动态：现券暂盘整IRS略走低，七年国债结果低于预期

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆上涨，摆脱疲弱的美国制造业和通胀数据影响

* 3月核心PCE物价指数跌0.1% * 美国ISM制造业活动指数为12月来最低 * 美元兑日圆触及一个月高位 * 美元兑欧元收复多数失地，摆脱数据影响 * 关注本周美联储会议 (新增文末报价表格) 路透纽约5月1日 - 美元兑日圆周一上涨，此前投资人摆脱了疲弱的美国制造业活动和 通胀数据的影响，因认为这不太可能阻止美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月升息。 扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数在3月下跌0.1%，为2001年9月以来首次 录得月度下跌，也是最大月度跌幅。在截至3月的12个月里，所谓的核心PCE价格指数增长1. 6%，为去年7月以来的最小增幅。 核心PCE是美联储青睐的通胀指标，美联储设定的目标为2%。 美国供应管理协会(ISM)称，4月全国制造业活动指数下跌至54.8，为去年12月以来的最 低。 尽管数据公布后，美元兑日圆和欧元一度下滑，但之后美元兑日圆反弹并触及一个月高 位111.92日圆，兑欧元也收复多