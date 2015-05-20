更新版 1-中国债市动态：现券暂盘整IRS略走低，七年国债结果低于预期

(新增七年国债招标结果及评论)
路透上海5月20日 - 中国银行间债市周三现券收益率暂盘整，交投较清淡。交易员表示，早盘现券波动有限，部分国债品种在国债期货上涨带动下，收益率略走低，但幅度并不明显；利率互换亦小幅下行，临近中午招标的七年国债结果低于预期，市场暂未有明显波动，不排除下午带动收益率续走低可能。
交易员称，资金利率虽企稳反弹，但仍处相对低位，尚难言对债市利空，目前除地方债供给忧虑难消外，债市中长期走势仍有望存在一定支撑。
“收益率倒是跟昨天没差，但好像上行的动力也不是很强了。”上海一银行交易员表示，“国债期货看着一片大红，国债(收益率)下了一两个点。”
北京一券商交易员表示，七年国债结果远低于预期，从投标机构来看，都是大行配置盘在参与，不排除下午带动收益率下行的可能性。
财政部稍早招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.3229%，明显低于此前3.42%的市场预测均值；该期债边际中标收益率为3.3703%，投标倍数为2.60倍。
北京一银行交易员透露，止盈压力下现券经过前期连续几天收益率快速上行之后，短期暂做休整亦在情理之中，短期债市除了对地方债供给下心态仍显谨慎外，中期趋势看，债市收益率仍有下行空间。
剩余期限近10年的国开债150210券最新报价收益率 为3.9700%/3.9425%，上日尾盘为3.9900%/3.9450%。
上海另一银行交易员认为，资金利率只是开盘价稳定了而已，即便不继续下行，现在的水平也很低了，只要价格能稳定在现在水平，债券收益率还有下行空间的。
国债期货五年期主力合约TF1509 早盘收报98.185元人民币，较上日结算价涨0.28%；10年期主力合约T1509 早盘收报96.825元，较上日结算价涨0.28%。(完)
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)