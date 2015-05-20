韩国汇市：韩元下跌，因美国房屋数据和欧元大跌提振美元

“欧洲央行官员的表态打击了欧元，并支撑了美元，但韩元今日仍将维持在1,100上方，”东部证券的外汇分析师Park Yuna说。

她还表示，出口商的结算需求以及外资买入韩股也支撑了韩元。

外资在盘初购买了680亿韩元(6,209万美元)韩股，周三或连续第七日买超韩股。

欧元周二下跌，兑美元跌势尤猛，因之前欧洲央行执委科尔称，未来两个月将加快印钞购债速度。

美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增，重燃美国经济在首季滑入低谷后强劲反弹的希望。

三年期公债期货6月合约 涨0.14点至108.89。

0253GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,095.1 1,088.1

日圆/韩元 9.0572/641 9.0669

韩国公债期货 * 108.89 108.75

韩国综合股价指数 2,131.77 2,120.85

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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