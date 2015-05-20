中国新股：石大胜华发行市盈率突破23倍上限，但投行人士称只是特例

路透上海5月20日 - 山东石大胜华化工集团股份有限公司（603026）周三公布新股定价，其摊薄后发行市盈率突破23倍上限，引起市场关注。不过据投行人士指出，石大胜华此次只是为了保证发行价不低于其净资产价格，是一个特例，并不意味着新股发行定价政策的转变。

石大胜华本次将发行5,068万股，每股发行价格为6.51元，以2014年每股净利计摊薄后市盈率为32.55倍。而公司发行前每股净资产为6.51元。公司新股网上申购日为周四。

上海一券商投行人士指出，“石大胜华只是一个特例，它是国有企业，且每股净资产较高，发行价不能低于净资产啊。”

在石大胜华的发行公告中，有一句陈述：“本次发行价格6.51元/股，不低于发行前每股净资产”。而石大胜华的主承销商招商证券 资本市场部人士谢绝对此评论。

虽然国内证券监管法规并未限定发行价不得低于每股净资产，但证监会要求发行人及其控股股东应在招股书及上市公告中提出上市后公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，而且相关证券监管法规要求，上市公司在增发股份时应不得低于每股净资产。

另外，国有企业在转让资产或股份时，亦被要求不得低于净资产价格。

在石大胜华的股东中，青岛中石大控股在发行前持有公司40.96%股份，为第一大股东，财政部对此部分股份界定为国有法人股。石大胜华的实际控制人为中国石油大学（华东），为教育部直属全国重点大学。

自去年中以来，国内发行的新股定价面临监管部门的窗口指导，摊薄后新股发行市盈率在23倍以下。（可参考中国已公布新股发行上市日程表 ）。