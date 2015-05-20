中国货币市场：回购利率窄幅波动，IPO推升资金需求但供给仍宽泛

路透上海5月20日 - 中国银行间市场周三早盘主要回购利率低位窄幅波动；新股IPO密集发行期间资金需求明显上升，尤其是隔夜和七天回购品种成交量再上台阶，但资金供给仍宽泛，且Shibor长端利率还在下行，市场对流动性的预期仍乐观。

“(回购利率)基本稳住了，IPO还是看到点影响的，至少(资金)需求多了，主要是七天以内的。”华东一银行交易员表示。

她谈到，由于资金需求增加，目前盘中的减点成交明显减少，基本以加权价交易为主，以信用债质押的则还需加点。

本周将有20只新股在沪深交易所进行IPO，网上申购日为周二至周四，其中今日有12只新股集中申购。

周二银行间市场质押式回购总成交金额为19,125.04亿元，上一交易日为19,420.70亿元；其中，隔夜品种成交17,047.98亿元，上一交易日为16,866.35亿元。

不过虽然短期资金需求升温，但IPO仍是时点性的影响，资金面中长期宽松的预期仍未改。上述交易员表示，只要货币政策方向的宽松方向不变，流动性的宽裕局面就不会扭转；不过短期回购利率已来到多年低位，继续下行动力暂不足，可能还需外力的推动。

今日长期资金方面，一个月期以上的Shibor 跌势不改，其中一年期的shibor今日下滑幅度为9.1个基点(bp)，较上日降幅扩大。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0133 1.0096 +0.37

七天 1.9171 1.9149 +0.22

14天 2.3515 2.3908 -3.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.6750 0.9550 +472.00

七天 2.5500 1.4000 +115.00

14天 2.6000 1.9000 +70.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1800 1.1600 +2.00

七天 1.9800 1.9100 +7.00

14天 2.3300 2.4200 -9.00

Shibor

其中:隔夜 1.0320 1.0330 -0.10

七天 1.9320 1.9250 +0.70

三个月 3.0710 3.1560 -8.50