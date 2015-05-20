中国汇市：人民币早盘小涨和中间价背离，CNH走升助力人民币反弹

路透上海5月20日 - 人民币兑美元即期 周三早盘小涨。中间价则两连跌，因国际美元 隔夜续涨。交易员表示，人民币即期和中间价背离，外因离岸CNH走强，内因客盘结汇略增，也有些许隔夜美元多头平仓，然结售汇仍相对均衡，短期汇价仍料延续窄幅盘整走势。

他们并表示，中间价虽走贬，但跌幅有限凸显央行不希望人民币贬值决心；若后续实需结汇能逐步显现，人民币仍存一定的升值空间。

“美元指数都重返95了，从央行的fixing（中间价定价）调整空间看，（央行）不希望人民币有贬值的预期，”一股份行交易员表示，“从交易上，感觉央行在保人民币6.21位置，……，当然现在大家也比较冷静，大动可能性不大。”

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.2041元，上日收报6.2066元。今日人民币兑美元中间价 为6.1125元，上日中间价为6.1098元。

全球汇市方面，欧元大幅下跌后在周三盘初维持疲态；欧洲央行未来两个月将加快购债，让欧元受重挫。而乐观的美国楼市数据引燃美联储升息预期，美元全线走强。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2500/6.255，上日尾盘为6.2495。

北京时间11:45，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2045/6.2066元，上一交易日尾盘报6.2083元。