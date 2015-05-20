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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 07:39 BJT

****主要国家经济指标预测--5月21日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：     
    

    GMT时间   经济指标/活动                      　公布时段      预估值     前值
    
    5月20日(三)
    2350 日本外国债券投资(亿日圆)                     一周         --      4,926
             外国投资日本股票(亿日圆)                              --        727
    
    5月21日(四)
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)             5月初值         --       49.9
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        48.5      48.0
                   服务业PMI                                      51.9      51.4
                   综合PMI                                         --       50.6
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       5月初值        52.3      52.1
                   服务业PMI                                      53.9      54.0
                   综合PMI                                         --       54.1
    0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元)            3月         --    盈余138
               经季节调整的经常帐(亿欧元)                     盈余260    盈余264
    0800 欧元区净投资(亿欧元)                          3月         --  净流入132
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)     5月初值        52.0      52.0
                     服务业PMI                                    53.9      54.1
                     综合PMI                                      53.8      53.9
    0800 意大利薪资指数(较前月)                        4月         --       持平
                       (较上年同期)                                --      +1.0%
    0830 英国零售销售(较上月)                          4月       +0.4%     -0.5%
                     (较上年同期)                                +3.8%     +4.2%
             扣除能源的零售销售(较上月)                          +0.3%     +0.2%
                               (较上年同期)                      +3.7%     +5.0%
    1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值               5月         --        正1
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          5月16日当周         27.1     26.4
                         四周均值(万人)                              --   27.175
                   续请失业金人数(万人)         5月9日当周        223.1    222.9
    1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数            4月           --   负0.42
    1400 美国成屋销售年率(万户)　                      4月          524      519
    1400 美国领先指标(较前月)                          4月        +0.3%    +0.2%
    1400 美国费城联邦储备银行制造业指数                5月          8.0      7.5
    1500 美国堪萨斯联储制造业指数                      5月           --      负2
                       综合指数                                      --      负7
    2330 日本路透短观制造业景气判断指数                5月           --     正12
    
 
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
   
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段     现值     预估值
    
    5月19日(二)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季初值      +0.6%     +0.4%
                           (环比年率)                            +2.4%     +1.5%
             GDP民间消费(较前季)                                 +0.4%     +0.2%
             GDP资本支出(较前季)                                 +0.4%     +0.8%
             GDP外部需求(较前季)                                 -0.2%     -0.1%
    
    5月20日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                            5月       +6.4%        --
    0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月)               4月       +0.1%     +0.2%
                (较上年同期)                                     -1.5%     -1.4%
    0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果           5月       0-9-0     0-9-0
                                                                 (升息-不变-降息)
    0900 瑞士ZEW投资者信心指数                         5月       负0.1        --
    1100 美国抵押贷款市场指数                         前周       406.5        --
             再融资指数                                        1,600.6        --
    1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                  3月       +0.8%     +0.9%
    (完)

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