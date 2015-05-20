主要国家经济指标预测--5月21日****

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月20日(三) 2350 日本外国债券投资(亿日圆) 一周 -- 4,926 外国投资日本股票(亿日圆) -- 727 5月21日(四) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 -- 49.9 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 48.5 48.0 服务业PMI 51.9 51.4 综合PMI -- 50.6 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 52.3 52.1 服务业PMI 53.9 54.0 综合PMI -- 54.1 0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 3月 -- 盈余138 经季节调整的经常帐(亿欧元) 盈余260 盈余264 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 -- 净流入132 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 52.0 52.0 服务业PMI 53.9 54.1 综合PMI 53.8 53.9 0800 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 (较上年同期) -- +1.0% 0830 英国零售销售(较上月) 4月 +0.4% -0.5% (较上年同期) +3.8% +4.2% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +3.7% +5.0% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 -- 正1 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 5月16日当周 27.1 26.4 四周均值(万人) -- 27.175 续请失业金人数(万人) 5月9日当周 223.1 222.9 1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 4月 -- 负0.42 1400 美国成屋销售年率(万户) 4月 524 519 1400 美国领先指标(较前月) 4月 +0.3% +0.2% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 5月 8.0 7.5 1500 美国堪萨斯联储制造业指数 5月 -- 负2 综合指数 -- 负7 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 5月 -- 正12 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月19日(二) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.6% +0.4% (环比年率) +2.4% +1.5% GDP民间消费(较前季) +0.4% +0.2% GDP资本支出(较前季) +0.4% +0.8% GDP外部需求(较前季) -0.2% -0.1% 5月20日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 5月 +6.4% -- 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 +0.1% +0.2% (较上年同期) -1.5% -1.4% 0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 5月 0-9-0 0-9-0 (升息-不变-降息) 0900 瑞士ZEW投资者信心指数 5月 负0.1 -- 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 406.5 -- 再融资指数 1,600.6 -- 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 3月 +0.8% +0.9% (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。