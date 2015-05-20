路透基点：天虹纺织集团敲定1.1亿美元贷款

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称天虹纺织集团有限公司三年期再融资案已从原先目标9,000万美元扩增至1.1亿美元。

这笔交易于周一签约，吸引七家银行加入。在几家牵头行兼簿记行当中，汇丰控股核贷3,050万美元，澳新(澳盛/ANZ)银行核贷2,000万美元，中国信托商业银行透过香港分行(1,500万美元)及菲律宾分行(500万美元)共核贷2,000万美元。

主办行包括永隆银行承贷1,500万美元、台湾银行国际业务分行(OBU)承贷1,000万美元，大众银行香港分行核贷1,000万美元。

华南银行OBU担任安排行，核贷450万美元。

综合收益为380个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，费率为73.5个基点。

这笔贷款取得借款人部份子公司的上游保证(upstream guarantee)。