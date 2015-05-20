路透基点：天虹纺织集团敲定1.1亿美元贷款

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称天虹纺织集团有限公司三年期再融资案已从原先目标9,000万美元扩增至1.1亿美元。
这笔交易于周一签约，吸引七家银行加入。在几家牵头行兼簿记行当中，汇丰控股核贷3,050万美元，澳新(澳盛/ANZ)银行核贷2,000万美元，中国信托商业银行透过香港分行(1,500万美元)及菲律宾分行(500万美元)共核贷2,000万美元。
主办行包括永隆银行承贷1,500万美元、台湾银行国际业务分行(OBU)承贷1,000万美元，大众银行香港分行核贷1,000万美元。
华南银行OBU担任安排行，核贷450万美元。
综合收益为380个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码350个基点，费率为73.5个基点。
这笔贷款取得借款人部份子公司的上游保证(upstream guarantee)。
总部位于上海的天虹纺织集团，其销售网络横跨中国境内、欧洲、韩国、香港及孟加拉。 (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。