《热点透视》亚洲消费下滑，增长前景面临新障碍

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Mukherjee 编译 王洋

路透新加坡5月20日 - 亚洲正面临一个新的增长障碍：消费下滑。该地区抗击出口需求疲弱的战斗已经进入第四个年头，如今国内消费者也开始罢工了。之前对于亚洲地区或无法、或不愿意利用低油价的获益来花钱的担忧终于变成了现实。若不采取大胆的货币放松举措，增长或将受到局限。

要问为什么，先看看泰国吧。第一季国内生产总值(GDP)数据显示，该国经通胀调整的实际民间消费仅较上年同期增长2.4%。这要大幅慢于两年前的5.5%。香港的消费增速也连续两个季度下滑。4月中国零售销售增长10%，也是九年来最慢的增速。

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马来西亚的情况要好些，但第一季GDP之所以能够攀升，主要因消费者提前支出以避开4月1日起的新消费税。这种乐观态势可能会消退。同新加坡、泰国和韩国的情形一样，马来西亚的家庭也在苦苦地偿还债务，这给消费蒙上了一层阴影。

鲜有迹象显示能源价格下降令消费者支出意愿增强。这可能是因为他们预计有利的情况不会维持长久。全球需求的低迷已对仰赖于出口的亚洲地区构成了负面影响。低油价和低通胀意味着，雇主所面临的加薪压力减轻了。经济学人讯息部表示，今年亚太地区的实质薪资增速或许会改善至5%，去年是4.5%。不过这仍是1997-98金融危机以来最差的两年。

这或许能够解释为什么从北京到堪培拉的决策者克服了对地产泡沫的恐惧而决定降息。经GDP加权的亚太地区指标利率目前是4.9%，为2010年末以来最低。即便是如此，采取进一步刺激的理由也越来越强。5月19日，印尼放松了对房地产和摩托车买家的贷款限制。