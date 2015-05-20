《全球汇市》美元/日圆触及两个月高位，受美国强劲楼市数据提振

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1130 1.1147 -0.15 -7.99 1.2097
美元/日圆 120.93 120.69 +0.20 +1.04 119.68
欧元/日圆 134.60 134.53 +0.05 -7.03 144.78
美元/瑞郎 0.9368 0.9368 +0.00 -5.76 0.9941
英镑/美元 1.5500 1.5508 -0.05 -0.47 1.5573
美元/加元 1.2229 1.2231 -0.02 +5.26 1.1618
澳元/美元 0.7916 0.7913 +0.04 -3.09 0.8168
新西兰元/美元 0.7360 0.7338 +0.30 -5.60 0.7797
澳元/日圆 95.730 95.500 +0.24 -2.07 97.750
新西兰元/日圆 89.000 88.560 +0.50 -4.62 93.310
英镑/日圆 187.44 187.17 +0.14 +0.57 186.38
澳元/新西兰元 1.0754 1.0765 -0.10 +2.72 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李爽/张明钧/郑茵/王颖；审校 于春红/张涛/李婷仪/王丽鑫/白云/许娜)
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