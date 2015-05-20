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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 13:07 BJT

日本债市：公债价格小幅下跌，因日股触及15年高位

日股日经指数 周三午后触及2000年以来最高位，此前日本公布的1-3月季度国内生产总值(GDP)数据好于预期。

美债价格隔夜连跌第二日，受累于一波公司债供应以及强劲的美国楼市数据。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.015%

五年期公债 0.100% +0.5 0.095%

10年期公债 0.395% +1.5 0.380%

20年期公债 1.185% +3.5 1.150%

30年期公债 1.440% +4.0 1.400%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.34 -0.04 147.38

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 白云/李婷仪)

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