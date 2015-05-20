表格：德国4月PPI较前月上升0.1%，较上年同期下滑1.5%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透柏林5月20日 - 德国联邦统计局周三公布，德国4月生产者物价 指数(PPI)较前月上升0.1%，较上年同期下降1.5%。 15年4月 15年3月 14年4月 较上月(%) +0.1 +0.1 -0.1 较上年同期(%) -1.5 -1.7 -0.9 指数(基期年为2010) 104.5 104.4 106.1 接受路透调查的分析师此前预计，德国4月PPI较前月上升0.2%，较上 年同期下降1.4%。 联邦统计局称，4月不计能源价格的PPI较前月上升0.2%，较上年同期 下滑0.3%。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。