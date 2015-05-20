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货币新闻 | 2015年 5月 20日 星期三 14:10 BJT

表格：德国4月PPI较前月上升0.1%，较上年同期下滑1.5%

路透柏林5月20日 - 德国联邦统计局周三公布，德国4月生产者物价
指数(PPI)较前月上升0.1%，较上年同期下降1.5%。
    
                          15年4月     15年3月    14年4月
    较上月(%)              +0.1        +0.1        -0.1
    较上年同期(%)          -1.5        -1.7        -0.9 
    指数(基期年为2010)    104.5       104.4       106.1
    
    接受路透调查的分析师此前预计，德国4月PPI较前月上升0.2%，较上
年同期下降1.4%。
    
    联邦统计局称，4月不计能源价格的PPI较前月上升0.2%，较上年同期
下滑0.3%。(完)
  
 (编译 张若琪 审校 王兴亚)

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