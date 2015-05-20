《热点透视》欧洲央行扶助希腊，虽有违规之嫌但不失为明智之举

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 王颖

路透伦敦5月20日 - 面对希腊债务僵局，欧洲央行还能否坚守它那些神圣的戒律？德国央行总裁魏德曼担心，欧洲央行向希腊银行业放贷可能违背了禁止为国家进行货币融资的规定。欧洲央行是否有罪，要看法官有多严格。在现实世界里，这种务实做法似乎是情有可原且行之有效的。

所谓货币融资，是指通过直接增加货币投放来支付政府开销。欧洲央行虽说没有把新印制的钞票拿去救助希腊政府，但正如魏德曼在最近专访中所说，他们采取了“迂回”战术。希腊政府被金融市场拒之门外，只能靠国内银行购买其发行的短期债务；而希腊银行业者又依赖欧洲央行提供流动性支持。

公平地说，欧洲央行对相关风险早已心知肚明，也不愿到头来让自己陷于被动，在一个退出欧元区的国家那里，还有大量放给银行业者的贷款没有收回。该行已经自2月起禁止希腊银行业者增持希腊短期公债，也不再接受35亿欧元以外的希腊公债作为贷款抵押品。这些限制加大了希腊政府与海外债权人达成协议的压力。

随着时间流逝，欧元区的曝险日益扩大，因为希腊银行业获得的应急资金越来越多。但他们手中的抵押品可能会耗尽；近期的估计数据显示，希腊银行业总计可以获得约950亿欧元的贷款。

虽然魏德曼感到忧心，但目前约有800亿欧元的紧急流动性规模仍不及2012年的水平。当然他也许会说，无论数额多少都嫌太大。但债务谈判已让人十分令人沮丧，简单掐断希腊银行业所有融资这种纯粹理论化的政策，将会带来苦涩的政治后果。希腊政要们已经对当前的限制颇为不满了。

事情还远没有完。如果希腊与债权人达成初步协议，那么欧洲央行就可能向希腊银行业者提供更多融资，而如果将来任何一方毁约，倒霉的将是欧洲央行。