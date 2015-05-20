《路透晚报》--5月20日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：今年到2017年宽带网络建设累计投资不低于1.1万亿元--国务院

为加快推进宽带网络基础设施建设，中国国务院周三发文指出要加大网络建设投入，今年到2017年累计投资不低于1.1万亿元人民币，同时要有序开放电信市场，推动电信企业降低网费。

--中国经济：发改委批复南京等三城市轨交建设规划，总投资逾2,100亿元

中国国家发改委周三印发南京、南昌和呼和浩特三个城市轨道交通建设规划，涉及总投资额2,151.91亿元人民币。

--中国经济：冀“中国制造2025”促部分行业技术突破，领制造业发展--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩近日表示，中国要从制造业大国向制造业强国转变，通过“中国制造2025”这一纲领性文件的发布和实施，要促使一些行业在技术方面取得明显的突破，来引领和带动整个新一轮中国制造业的发展。

--中国经济：国际产能合作利于经济健康发展，但要防控相关风险--发改委

中国国家发展改革委利用外资和境外投资司司长顾大伟周三表示，推进国际产能合作和装备制造合作，有利于为中国经济迈上更高舞台打好基础，同时有利于中国经济进一步健康发展以及企业提高核心竞争力。

--《焦点》李克强访问期间与巴西签署数百亿美元协议，涵盖领域广泛

中国国务院总理李克强周二为步履蹒跚的巴西经济带来希望，两国签订了价值数百亿美元的贸易、金融和投资协议，涵盖能源、矿业、航空产业以及老旧基础设施的升级。

--台湾数据：4月外销订单年减4.0%创逾两年新低，短期恐无回升迹象

台湾4月外销订单同比跌幅创逾两年新低。分析师认为，目前各产品接单疲弱，且电子业传统淡季来临，短期恐无回升迹象。

【金融】

--中国金融：可用对绿色贷款提供贴息等方式缓解绿色企业融资难--央行专家

中国人民银行研究局首席经济学家马骏撰文称，绝大部分绿色项目是带有一定外部性的私人产品，只是利润率稍稍低于投资者预期的合理水平，或风险稍大于其预期的合理水平。只要作出一些创新性的金融安排，提高资金的可获得性，使得大量民间资本愿意投资于绿色项目。

--中港金融：香港交易所正就商品市场互联互通进行初步讨论--CEO

香港交易及结算所（港交所）行政总裁李小加周三称，正就中国和香港两地商品市场互联互通进行初步讨论。

--两岸金融：台湾金管会称将请证交所深度研究沪港通

针对台湾立法院财政委员会的立委建议开放台港通(台湾/香港股市互相挂牌交易)，台湾金管会主委曾铭宗周三称，将请证交所研究沪港通(上海/香港股市互相挂牌交易)相关实施法规及资金流向，先进行深度研究再说。

【固定收益】

--新债招标：离岸人民币国债三年期中标利率2.8%，标售需求比预期强劲--消息

四位消息人士表示，中国财政部周三在香港成功发行6个期限离岸人民币国债，其中三年期国债中标利率2.8%，五年期国债中标利率为3%。

--新债招标：中国农发行五年债利率3.73%，七年4.0026%--业内人士

业内人士周三透露，中国农业发展银行下午招标的四期债券中，五年期新发债中标利率3.73%，七年增发债收益率4.0026%。一年期和三年期利率分别为2.69%和3.44%。

--新债招标：中国七年续发国债收益率3.3229%，远低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部稍早招标续发行的300亿元人民币七年期固息国债，中标收益率为3.3229%，明显低于此前3.42%的市场预测均值。

--中国新债：湖北省下周三将招标发行共200亿元四期一般地方债券

继中国江苏省及新疆后，湖北省政府周三发布公告，称将于下周三(27)招标发行200亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年。

--中国新债：农发行下周一将招标至多220亿元三期债，期限一至三年

中国农业发展银行周三公告称，将于下周一(25日)在银行间债市招标增发三期固息债，总额不超过220亿元人民币，期限包括一年、两年和三年。

--中国货币市场：回购利率窄幅波动，IPO推升资金需求但供给仍宽泛

中国银行间市场周三早盘主要回购利率低位窄幅波动；新股IPO密集发行期间资金需求明显上升，尤其是隔夜和七天回购品种成交量再上台阶，但资金供给仍宽泛，且Shibor长端利率还在下行，市场对流动性的预期仍乐观。

--中国债市动态：现券暂盘整IRS略走低，七年国债结果低于预期

中国银行间债市周三现券收益率暂盘整，交投较清淡。交易员表示，早盘现券波动有限，部分国债品种在国债期货上涨带动下，收益率略走低，但幅度并不明显；利率互换亦小幅下行，临近中午招标的七年国债结果低于预期，市场暂未有明显波动，不排除下午带动收益率续走低可能。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘小涨和中间价背离，CNH走升助力人民币反弹

人民币兑美元即期周三早盘小涨。中间价则两连跌，因国际美元隔夜续涨。交易员表示，人民币即期和中间价背离，外因离岸CNH走强，内因客盘结汇略增，也有些许隔夜美元多头平仓，然结售汇仍相对均衡，短期汇价仍料延续窄幅盘整走势。。

【证券/行业】

--中国证券：上证所战略新兴板对承接中概股回归将发挥重要作用--副总

近期中国深圳证交所创业板持续火爆，也令上证所推出战略新兴板的进程颇受关注。上海证券交易所副总经理刘世安表示，上证所在注册制改革背景下推出战略新兴板，对于承接中资概念股回归将发挥重要作用。

--中国股市：沪综指收升，逼近前期高点大盘震荡加剧

中国股市沪综指周三收升。分析师指出，受近期关于制造业和通信基础设施相关政策利好推动，大盘继昨日创下近四个月最大单日涨幅之后今日继续上攻，盘中逼近前期高点，量能持续放大。但尾盘受打新资金流出等影响，股指出现大幅跳水收窄升幅，大盘震荡明显加剧。

--中国新股：石大胜华发行市盈率突破23倍上限，但投行人士称只是特例

山东石大胜华化工集团股份有限公司（603026）周三公布新股定价，其摊薄后发行市盈率突破23倍上限，引起市场关注。不过据投行人士指出，石大胜华此次只是为了保证发行价不低于其净资产价格，是一个特例，并不意味着新股发行定价政策的转变。

--企业并购：中国交行境外并购首单控股巴西BBM银行，首期对价超10亿元

中资金融机构海外并购日渐增多，中国第五大银行--交通银行达成了首单境外并购。在中国-巴西工商峰会期间，交通银行就收购巴西BBM银行的控股权与BBM银行控股股东签署协议，首期交易对价约为5.25亿巴西雷亚尔，以最新汇率测算，约10.7亿元人民币。

--香港个股：中国移动与国投集团组建产业基金，规模50亿元人民币

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动称，该公司联同国家开发投资公司（国投集团）组建一支产业基金，规模50亿元人民币。 (完)