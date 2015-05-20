欧洲个股：瑞银和解汇市操纵调查，将交5.45亿美元罚款并承认操纵LIBOR

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透苏黎世5月20日 - 瑞银集团(UBS) 周三称，已和解美国当局就操纵汇市发起的调查，同意支付5.45亿美元罚款，并对另外一项通信欺诈指控认罪。
全球最大银行中的五家周三预计将被处以总计逾50亿美元的罚款，并面临刑事指控，这是他们与英美当局就汇市操纵问题达成和解的结果 。瑞银披露的上述信息也在和解协议之内。
瑞银称，和解内容包括对指其操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的指控认罪。
“我行少数员工的行为是不可接受的，我们已采取了合适的惩戒措施，”瑞银董事长韦伯和执行长埃尔莫提周三在声明中称。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。