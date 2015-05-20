欧洲个股：瑞银和解汇市操纵调查，将交5.45亿美元罚款并承认操纵LIBOR

路透苏黎世5月20日 - 瑞银集团(UBS) 周三称，已和解美国当局就操纵汇市发起的调查，同意支付5.45亿美元罚款，并对另外一项通信欺诈指控认罪。

全球最大银行中的五家周三预计将被处以总计逾50亿美元的罚款，并面临刑事指控，这是他们与英美当局就汇市操纵问题达成和解的结果 。瑞银披露的上述信息也在和解协议之内。

瑞银称，和解内容包括对指其操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的指控认罪。

“我行少数员工的行为是不可接受的，我们已采取了合适的惩戒措施，”瑞银董事长韦伯和执行长埃尔莫提周三在声明中称。(完)