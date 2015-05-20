更新版 1-新债招标：中国七年国债收益率远低预期，仅获0.7亿追加认购--业内人士

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(新增追加认购量等公告细节)
路透北京5月20日 - 中国财政部周三上午招标续发行的七年期固息国债，发行价格101.69元人民币，对应收益率3.3229%；在300亿元投标量的基础上，获得0.7亿元追加认购，最终发行300.7亿元。
业内人士并透露，该期债边际中标收益率为3.3703%，投标倍数2.60倍。此前市场预测均值为3.42%。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，七年期品种最新收益率为3.3746%。
以下为今年以来包括本次招标在内的七年期国债招标明细：
招标日 发行规模(亿元) 中标利率 预测值 投标倍数 备注
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5月20日 300.7 3.3229% 3.42% 2.60
4月15日 300 3.54% 3.54% 1.87
3月18日 200 3.3624% 3.36% 1.93
2月25日 200 3.1752% -- 2.43
1月21日 200 3.36% 3.40% 2.80
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今日招标新债为财政部今年第七期 七年期品种的首次续发，采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.10%。
该期债招标结束至5月25日进行分销；5月27日起与之前发行的同期国债合并上市交易。起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从4月16日开始计息，票面利率3.54%，按年付息。(完) (发稿 华小萌/李宏薇; 审校 曾祥进)
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