两岸金融：台湾金管会称将请证交所深度研究沪港通

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月20日 - 针对台湾立法院财政委员会的立委建议开放台港通(台湾/香港股市互相挂牌交易)，台湾金管会主委曾铭宗周三称，将请证交所研究沪港通(上海/香港股市互相挂牌交易)相关实施法规及资金流向，先进行深度研究再说。
财委会立委日前率团去香港证交所考察，今日趁着曾铭宗赴立法院备询时当面建议开放台港通，他对此做出以上回应。
“台星通、台日通都很快，两岸就要一步一步来，会朝着这个方向努力，但一步一步来。”他称。
他也指出，沪港通的前置作业很长，实行之初资金由香港流向大陆，过几个月资金就回流香港，未来会请证交所会再进行沪港通的相关研究。
曾铭宗曾表示，两岸股市互通须由简单到复杂，目前连简单的两岸证券交易所指数相互授权都未达成，现在谈难度较高的“台沪通”(台湾及上海股市互相挂牌交易)尚言之过早。
此外，他表示，台湾股市大户仍有几百户没回来，大户资金安排回来并不容易，大户转去东南亚、香港及中国皆有。
台湾股市 今日收跌0.32%，报9,685.31点。(完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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