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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 14:25 BJT

韩国经济：智库KDI称政策若没有动作，2015年增长率将降至“2%区间”

路透首尔5月20日 - 颇具影响力的韩国智库韩国开发研究院(KDI)周三表示，韩国今年经济增长可能放缓至“2%区间”，除非有一些结构性改革，以及包括更多次降息在内的货币政策调整。

KDI表示，唯有央行再降息一两次、以及政府成功实现结构性改革， 韩国才有可能达成3%以上的增长率。

该智库说如果采取这些举措，今年经济增长率将可达3.0%。KDI上次在12月预估2015年增长率为3.5%。

韩国为亚洲第四大经济体，去年经济增长3.3%。

KDI周三也首度给出2016年增长预估，预计成长率为3.1%。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)

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