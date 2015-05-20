韩国经济：智库KDI称政策若没有动作，2015年增长率将降至“2%区间”

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透首尔5月20日 - 颇具影响力的韩国智库韩国开发研究院(KDI)周三表示，韩国今年经济增长可能放缓至“2%区间”，除非有一些结构性改革，以及包括更多次降息在内的货币政策调整。
KDI表示，唯有央行再降息一两次、以及政府成功实现结构性改革， 韩国才有可能达成3%以上的增长率。
该智库说如果采取这些举措，今年经济增长率将可达3.0%。KDI上次在12月预估2015年增长率为3.5%。
韩国为亚洲第四大经济体，去年经济增长3.3%。
KDI周三也首度给出2016年增长预估，预计成长率为3.1%。(完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。