台湾货币市场：5月21日及本提存期资金预期变化一览表

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北5月21日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期2,884.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --Nomura International Funding发行30年期美元债，金额为1.81亿。 ------------------------------------------------------------------------ (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 2兆(万亿)7,559亿台币 05/22 223.00亿台币 05/25 6,754.30亿台币 05/26 1,982.50亿台币 05/27 4,694.10亿台币 05/28 6,382.80亿台币 05/29 4.00亿台币 06/01 456.00亿台币 06/02 5,608.00亿台币 06/03 1,454.30亿台币 --公债还本付息28.5625亿台币。 5/24 101乙2期3息 3.75亿台币 5/26 100乙1期4息 5.25亿台币 5/27 93甲6期11息 13.5625亿台币 5/28 103甲8期1息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 高洁如；审校 詹静宜)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。