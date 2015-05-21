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亚洲 | 2015年 5月 21日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：5月21日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北5月21日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期2,884.50亿台币。
    
    **紧缩因素：    
    --央行料发行存单。 
    --Nomura International Funding发行30年期美元债，金额为1.81亿。
     
    ------------------------------------------------------------------------
   (本提存期) 
    
    **宽松因素：
    
    --央行存单到期 2兆(万亿)7,559亿台币    
       05/22                      223.00亿台币
       05/25                    6,754.30亿台币
       05/26                    1,982.50亿台币
       05/27                    4,694.10亿台币
       05/28                    6,382.80亿台币
       05/29                        4.00亿台币
       06/01                      456.00亿台币
       06/02                    5,608.00亿台币
       06/03                    1,454.30亿台币
 
    --公债还本付息28.5625亿台币。   
      5/24       101乙2期3息       3.75亿台币
      5/26       100乙1期4息       5.25亿台币
      5/27       93甲6期11息    13.5625亿台币
      5/28       103甲8期1息       6.00亿台币
 
    --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素：
    --5/28：财政部发行10年期增额公债104/5R期，预估金额300亿台币，25日标售。 
    --月底企业结算申报营利事业所得税，去年总额约1,900亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --月底个人综合所得税结算申报，去年总额约1,300亿台币，初估最早银行6/3上缴台银。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)        

 (记者 高洁如；审校 詹静宜)

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