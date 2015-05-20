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亚洲 | 2015年 5月 20日 星期三 15:37 BJT

台湾债市：10年券殖利率开高收低，资金浮滥买盘需求增

* 10年券104/5R开高收低，市场资金浮滥筹码少
    * 观察今晚美联储会议记录，留意鹰派言论的逆袭

    路透台北5月20日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周三开高收低。交易员
表示，虽然昨晚美债殖利率弹升，不过台湾游资充斥，资金去化无门，殖利率开盘弹高后即见买盘进场，不但
扭转盘初上扬走势，终场几乎以日低作收。   
    
    今日台债走势强于市场预期。交易员认为，台债因自身具有资金宽松、筹码集中以及今年升息机率偏低等
特性，纵然104/5R即将在下周一标售，但因现券筹码相当集中，空头较难找到攻击施力点。此外，五年券也因
为买盘积极承接同年冷券103/15 ，使得现券104/6 感受不到换券压力。
    
    〞104/9(五年新券)要出来、104/5R要标，美债(殖利率)还在上面，想不透(台债为什么这么强)。〞一位
票券商交易员说。
    
    另一证券商交易员则指出，10年现券104/5已经没有筹码流通在外，对104/5R具有保护力，再加上近期大
型公股银行逢高承接态度积极，因此走势较为偏多。
    
    一银行交易员称，昨晚美债殖利率上扬，早盘一度带动台债殖利率走高，但来自大型金融机构及大型公股
银行的买盘却逢高承接，致使殖利率一路走低。
    
    有资产配置需求的大型公股银行主管指出，最近市场资金实在太多，但本季公债发行相对偏少，在钱多、
筹码少之下，加上次级市场交易量不大，报价不连续，以致殖利率越买越低。

    不过交易员也提及，市场对美国短期内升息的预期偏低，今晚美联储将发布4月货币政策会议记录，应该
要提防市场刻意放大鹰派言论的效应。    

    交易员预估，明日五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.03%；10年增额券104/5R
期则料在1.55%-1.58%。    
     
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)         区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                (亿台币)
  期                                                              
  5   104/6                   -0.17       1.0100   1.0050-1.0100        7.5
  10  104/5R                  -1.21       1.5628   1.5610-1.5810      125.5
         
    本周余日全球重要经济事件和数据包括：    
    
    5月20日(三):
    美联储FOMC公布4月会议记录；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说；欧洲央行管委会会议、没有排定宣
布利率；德国4月PPI；瑞士5月ZEW投资者信心指数。
    5月21日(四):
    美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美国费城联储5月制造
业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国
5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服
务业PMI、综合PMI 初值；英国4月零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造
业景气判断指数；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。    
    5月22日(五):
    台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI  5月初值；美国5月Markit制造业PMI初值
；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企业景气判断指数；法国5月法国企业
景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。
     
         30       104/8                     没有成交
         20       104/7                     没有成交
         10      104/5R                       1.5628
          5       104/6                       1.0100
          3       104/1                       0.7200
          2       104/3                     没有成交
 (完)                  

 (记者 董永年/罗两莎; 审校 杨淑祯)

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