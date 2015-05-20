台湾债市：10年券殖利率开高收低，资金浮滥买盘需求增

* 10年券104/5R开高收低，市场资金浮滥筹码少 * 观察今晚美联储会议记录，留意鹰派言论的逆袭 路透台北5月20日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周三开高收低。交易员 表示，虽然昨晚美债殖利率弹升，不过台湾游资充斥，资金去化无门，殖利率开盘弹高后即见买盘进场，不但 扭转盘初上扬走势，终场几乎以日低作收。 今日台债走势强于市场预期。交易员认为，台债因自身具有资金宽松、筹码集中以及今年升息机率偏低等 特性，纵然104/5R即将在下周一标售，但因现券筹码相当集中，空头较难找到攻击施力点。此外，五年券也因 为买盘积极承接同年冷券103/15 ，使得现券104/6 感受不到换券压力。 〞104/9(五年新券)要出来、104/5R要标，美债(殖利率)还在上面，想不透(台债为什么这么强)。〞一位 票券商交易员说。 另一证券商交易员则指出，10年现券104/5已经没有筹码流通在外，对104/5R具有保护力，再加上近期大 型公股银行逢高承接态度积极，因此走势较为偏多。 一银行交易员称，昨晚美债殖利率上扬，早盘一度带动台债殖利率走高，但来自大型金融机构及大型公股 银行的买盘却逢高承接，致使殖利率一路走低。 有资产配置需求的大型公股银行主管指出，最近市场资金实在太多，但本季公债发行相对偏少，在钱多、 筹码少之下，加上次级市场交易量不大，报价不连续，以致殖利率越买越低。 不过交易员也提及，市场对美国短期内升息的预期偏低，今晚美联储将发布4月货币政策会议记录，应该 要提防市场刻意放大鹰派言论的效应。 交易员预估，明日五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在1.00%-1.03%；10年增额券104/5R 期则料在1.55%-1.58%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -0.17 1.0100 1.0050-1.0100 7.5 10 104/5R -1.21 1.5628 1.5610-1.5810 125.5 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月20日(三): 美联储FOMC公布4月会议记录；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说；欧洲央行管委会会议、没有排定宣 布利率；德国4月PPI；瑞士5月ZEW投资者信心指数。 5月21日(四): 美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美国费城联储5月制造 业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国 5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服 务业PMI、综合PMI 初值；英国4月零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造 业景气判断指数；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。 5月22日(五): 台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI 5月初值；美国5月Markit制造业PMI初值 ；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企业景气判断指数；法国5月法国企业 景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。 30 104/8 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5R 1.5628 5 104/6 1.0100 3 104/1 0.7200 2 104/3 没有成交 (完) (记者 董永年/罗两莎; 审校 杨淑祯)